Yabancı geçen hafta hissede ne yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Temmuz haftasında net 205,2 milyon dolarlık hisse senedi, 271 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) 1,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Temmuz haftasında 31 milyar 947,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Temmuz haftasında 32 milyar 916,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 931,0 milyon dolardan 14 milyar 309,4 milyon dolara çıktı. ÖST stokları da 780,9 milyon dolardan 778,5 milyon dolara geriledi.