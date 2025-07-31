ARA
DOLAR
40,76
0,09%
DOLAR
EURO
47,69
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
4394,19
0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
10949,95
-0,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yabancı geçen hafta hissede ne yaptı?

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 205,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

31 Temmuz 2025 | 14:53
Yabancı geçen hafta hissede ne yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Temmuz haftasında net 205,2 milyon dolarlık hisse senedi, 271 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) 1,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Temmuz haftasında 31 milyar 947,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Temmuz haftasında 32 milyar 916,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 931,0 milyon dolardan 14 milyar 309,4 milyon dolara çıktı. ÖST stokları da 780,9 milyon dolardan 778,5 milyon dolara geriledi.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL