18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: 'Yaşlanmamak için yapmayın' dediği 3 şey

ABD'li girişimci Bryan Johnson, uzun ömürlü olma arayışına her yıl 2 milyon dolar gibi inanılmaz bir yatırım yapıyor. 47 yaşındaki Bryan Johnson, ödeme işleme şirketi Braintree Payment Solutions'ı 2013 yılında EBay'e 800 milyon dolara sattı ve 30'lu yaşlarında büyük bir servet sahibi oldu. Son birkaç yıldır ise vücudunu yeniden yapılandırmayı taahhüt eden birkaç biyo girişim kurdu. Milyoner girişimci bu süre içinde vücut fonksiyonlarını 18 yaşına döndürme denemeleri yapıyor.