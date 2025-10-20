ARA
DOLAR
41,95
0,13%
DOLAR
EURO
48,92
0,16%
EURO
GRAM ALTIN
5865,02
2,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
10484,39
2,70%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • 18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: 'Yaşlanmamak için yapmayın' dediği 3 şey

18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: 'Yaşlanmamak için yapmayın' dediği 3 şey

Amerikalı girişimci ve biyohacker Bryan Johnson, uzun süredir 18 yaşındaki vücut değerlerine dönmek için yaptığı girişimlerle biliniyor. Bu uğurda yılda yaklaşık 2 milyon dolar harcadığını söylüyor.


18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: 'Yaşlanmamak için yapmayın' dediği 3 şey

ABD'li girişimci Bryan Johnson, uzun ömürlü olma arayışına her yıl 2 milyon dolar gibi inanılmaz bir yatırım yapıyor.  47 yaşındaki Bryan Johnson, ödeme işleme şirketi Braintree Payment Solutions'ı 2013 yılında EBay'e 800 milyon dolara sattı ve 30'lu yaşlarında büyük bir servet sahibi oldu. Son birkaç yıldır ise vücudunu yeniden yapılandırmayı taahhüt eden birkaç biyo girişim kurdu. Milyoner girişimci bu süre içinde vücut fonksiyonlarını 18 yaşına döndürme denemeleri yapıyor. 

 

 

1 Sağlığı için birçok yöntem denedi

Sağlığı için birçok yöntem denedi

The Economic Times'da yer alan habere göre Johnson, plazma infüzyonlarından sıkı yaşam tarzı uygulamalarına kadar birçok yöntem denedi. Ancak son olarak katıldığı bir podcast programında belirli alışkanlıklardan kaçınmanın pahalı tedaviler kadar önemli olduğunu vurguladı.

 

 

2 Neden milyonlarca dolar yatırım yapıyor?

Neden milyonlarca dolar yatırım yapıyor?

Bryan Johnson, uzun ömre yaptığı yatırımın yalnızca gelişmiş tıbbi tedavilerle ilgili olmadığını, aynı zamanda optimum sağlığı destekleyen bir yaşam tarzı yaratmakla da ilgili olduğunu açıkladı. Rossy'ye, "Alışkanlıklarla kötü bir şekilde eğitildik ve toplum bizi yanlış anlatılarla eğitti" diyor.

 

3 Toplumsal baskıların üstesinden gelmeyi amaçlıyor

Toplumsal baskıların üstesinden gelmeyi amaçlıyor

Johnson, kültürel normların genellikle geç saatlere kadar uyanık kalmayı, aşırı ekran başında kalmayı ve kronik stresi teşvik ettiğini ve bunların hepsinin ömrü kısaltabileceğini vurguladı. Johnson, sağlığına yatırım yaparak bu toplumsal baskıların üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

 

4 Üç önemli alışkanlığı paylaştı

Üç önemli alışkanlığı paylaştı

Johnson, sağlığını ve uzun ömürlülüğünü korumak için kaçındığı üç önemli alışkanlığı paylaştı:

5 Stres ve Kötümserlik

Stres ve Kötümserlik

Johnson, stresin ve aşırı ekran süresinin zararlı etkilerine dikkat çekiyor ve "Stres durmaksızın devam ediyor. Sürekli kötümserlik yaşıyorsunuz" diyor.

Ona göre bu alışkanlıklardan kaçınmak zihinsel yorgunluğu azaltıyor ve dengeli, daha sağlıklı bir yaşam tarzını destekliyor.

 

6 Egzersiz Eksikliği

Egzersiz Eksikliği

Milyoner girişimci, "Egzersiz yapmamak, yapabileceğiniz en kötü ikinci şeydir" dedi. 

Ona göre fiziksel aktivite, kardiyovasküler sağlık, kilo yönetimi uzun ömür için olmazsa olmazdır. Johnson, düzenli egzersizin günlük rutininin temel taşı olduğunu vurguluyor.

 

7 Sigara içmek

Sigara içmek

Johnson, sigara içmenin bir insanın vücuduna yapabileceği en kötü şey olduğunu söylüyor. 

Tütün kullanımı uzun zamandır kanser, kalp hastalığı ve solunum problemleri de dahil olmak üzere birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Sigara içmekten kaçınmak, Johnson'ın sağlık stratejisinin ilk ilke. 

 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL