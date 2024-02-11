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  • 40 yaşında merdiven çıkamıyordu, 83 yaşında triatlona katılıyor: 7 sırrını anlattı

40 yaşında merdiven çıkamıyordu, 83 yaşında triatlona katılıyor: 7 sırrını anlattı

Business Insider'ın haberine göre Joseph Maroon, triatlonlarda yarışan 83 yaşında bir beyin cerrahı... Peki, bunu nasıl yapıyor? Maroon sağlığını korumak için uyguladığı 4 temel diyet ilkesini anlatıyor... Ayrıca 3 de tavsiyesi var.

11 Şubat 2024 | 03:37
Son Güncellenme: 11 Şubat 2024 | 03:52
40 yaşında merdiven çıkamıyordu, 83 yaşında triatlona katılıyor: 7 sırrını anlattı

Insider'ın haberine göre Dr. Maroon, 40'lı yaşlarda sağlığı için önemli kararlar vermiş. Insider'a 40 yaşındayken merdiven çıkmakta bile zorlandığını söylüyor, "Formda değildim, fast food ile yaşıyordum ve egzersiz yapmıyordum" diyor. O yıl babasını kaybedince ruhsal olarak dibe vurmuş. Bir arkadaşının bu durumdan çıkmak için koşmayı önermesi ise onun hayatını değiştirmiş. Yaşam tarzında değişiklikler yapan Maroon, egzersiz ve sağlıklı beslenmeye yönelmiş. Maroon, 53 yaşına geldiğinde ilk Ironman Triatlonu'na kaydolmuş ve o zamandan beri toplam sekiz yarışı tamamlamış. 2022 Ulusal Yaşlılar Oyunları triatlonunda kendi yaş kategorisinde ikinci olmuş. Insider'ın haberine göre uyguladığı 4 beslenme ilkesi ve 3 önerisi ise şöyle:

1 Akdeniz tarzı bir diyet uyguluyor

Akdeniz tarzı bir diyet uyguluyor Çoğunlukla bitki bazlı ve meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fasulye, baklagiller ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar dahil olmak üzere sağlıklı besinlere yöneliyor. Diyeti ara sıra sıra yağlı balık ve kırmızı et de içeriyor.

2 Ultra işlenmiş gıdalardan kaçınıyor

Ultra işlenmiş gıdalardan kaçınıyor

3 Trans yağ asitlerinden kaçınıyor

Trans yağ asitlerinden kaçınıyor

4 Daha az şeker tüketiyor

Daha az şeker tüketiyor

5 Gençlere 3 tavsiyesi var

Gençlere 3 tavsiyesi var Beyin cerrahı, kendisi kadar fit olmak isteyen gençlere de 3 tavsiyede bulunmuş:

6 1-Yürüyüşle başlayın

1-Yürüyüşle başlayın Maroon, "Triatlonla başlamak zorunda değilsiniz. Yürüyüşle başlayın" diyor.

7 2-Direnç antrenmanı, esneklik egzersizleri yapın

2-Direnç antrenmanı, esneklik egzersizleri yapın Maroon, insanlara aerobik aktivitelerin yanı sıra direnç antrenmanları ve esneklik egzersizleri yapmayı da öneriyor.

8 3-Hayatınızdaki dengeyi kurun

3-Hayatınızdaki dengeyi kurun İş ve aile sorumlulukları arasında bir denge kurmak Maroon için kilit rol oynamış. Maroon "İşim için her şeyi nasıl feda ettiğimin farkında değildim. Tek boyutluydum" diyor. Maroon uzun zamandır işi, ailesi ve sosyal hayatı, egzersiz ve hayatındaki manevi şeyler arasındaki dengeyi kurduğunu; sağlığı için en iyi şekilde yeniden ayarladığını belirtiyor. Ona göre bu "dengesizlik" strese neden olur ve bu da vücudu savaş ya da kaç moduna sokar. Kronik olarak bu durumda olmak da sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. Maroon, "İşinizi, ailenizi, maneviyatınızı ve fiziksel yaşamınızı düzenlerseniz, uzun süre yüksek düzeyde çalışabileceğinizi düşünüyorum" diyor.
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