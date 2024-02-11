40 yaşında merdiven çıkamıyordu, 83 yaşında triatlona katılıyor: 7 sırrını anlattı

Insider'ın haberine göre Dr. Maroon, 40'lı yaşlarda sağlığı için önemli kararlar vermiş. Insider'a 40 yaşındayken merdiven çıkmakta bile zorlandığını söylüyor, "Formda değildim, fast food ile yaşıyordum ve egzersiz yapmıyordum" diyor. O yıl babasını kaybedince ruhsal olarak dibe vurmuş. Bir arkadaşının bu durumdan çıkmak için koşmayı önermesi ise onun hayatını değiştirmiş. Yaşam tarzında değişiklikler yapan Maroon, egzersiz ve sağlıklı beslenmeye yönelmiş. Maroon, 53 yaşına geldiğinde ilk Ironman Triatlonu'na kaydolmuş ve o zamandan beri toplam sekiz yarışı tamamlamış. 2022 Ulusal Yaşlılar Oyunları triatlonunda kendi yaş kategorisinde ikinci olmuş. Insider'ın haberine göre uyguladığı 4 beslenme ilkesi ve 3 önerisi ise şöyle:

1 Akdeniz tarzı bir diyet uyguluyor Çoğunlukla bitki bazlı ve meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fasulye, baklagiller ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar dahil olmak üzere sağlıklı besinlere yöneliyor. Diyeti ara sıra sıra yağlı balık ve kırmızı et de içeriyor.

2 Ultra işlenmiş gıdalardan kaçınıyor

3 Trans yağ asitlerinden kaçınıyor

4 Daha az şeker tüketiyor

5 Gençlere 3 tavsiyesi var Beyin cerrahı, kendisi kadar fit olmak isteyen gençlere de 3 tavsiyede bulunmuş:

6 1-Yürüyüşle başlayın Maroon, "Triatlonla başlamak zorunda değilsiniz. Yürüyüşle başlayın" diyor.

7 2-Direnç antrenmanı, esneklik egzersizleri yapın Maroon, insanlara aerobik aktivitelerin yanı sıra direnç antrenmanları ve esneklik egzersizleri yapmayı da öneriyor.