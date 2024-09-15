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'Prostat başlangıcı için 50 yaş' uyarısı

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut, prostat hastalıklarında erkeklerde 50 yaşın kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

15 Eylül 2024 | 11:57
Son Güncellenme: 15 Eylül 2024 | 12:33
'Prostat başlangıcı için 50 yaş' uyarısı

Prof. Dr. Akbulut, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Akbulut, prostatın bir organ olduğunu kaydederek, "Nasıl ki gözümüz, böbreğimiz bir organımızsa, aynı şekilde prostatımız da bir organımızdır. Prostatın asıl görevi ürememizi sağlamaktır. İleri yaşlarla birlikte prostatın iyi huylu büyümesi olabilir. Kötü huylu olduğunda kansere dönüşebilir. 50 yaşından itibaren erkek hastalarımız için bu konu büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 50 yaşındaki erkeklerin mutlaka prostat taraması yapmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanın başvuru yaptıktan sonra ilk olarak rahatsızlığın iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğuna bakıldığını belirten Akbulut, öncelikle hastayı muayene ettiklerini, prostat kanseri taramasında kullandıkları testleri uygulayıp, idrar tahliline baktıklarını, ona göre son değerlendirmeleri yaptıklarını ifade etti. Akbulut, "Eğer hastamızda iyi huylu prostat büyümesi değerlendirmesi yaparsak, idrar çıkışı kontrol edilip ultrasonla prostat boyutunu kontrol ediyoruz." bilgisini verdi.

Akbulut, ilk aşamada ilaç tedavisinin başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri prostatı gevşeten, diğeri ise prostat boyutunu küçülten ilaçlardır. Eğer bu tedavilere rağmen idrar akımında kötüleşme olursa, hastamız idrarını yapamıyorsa cerrahi tedaviye geçiyoruz. İyi huylu prostat büyümesinde artık açık ameliyat uygulamıyoruz. Yeni nesil teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastalarımız ameliyat sonrası gün içerisinde taburcu olabiliyor. Rahat bir şekilde idrarını yapar hale geliyor. Anestezi alamayacak hastalarımız için ise prostatı buharlaştırma tedavisini uyguluyoruz."

Kötü huylu prostatlara karşı uyarıda bulunan Akbulut, özellikle 50 yaşındaki erkeklerin mutlaka prostat taraması yaptırmasını önerdi.

Akbulut, birinci derece yakında prostat kanseri hikayesi olması halinde hastaları 45 yaşında taramaya çağırdıklarına işaret ederek, eğer prostat kanseri şüphesi varsa prostat MR çektiklerini, teknolojinin getirdiği tüm imkanlardan faydalandıklarını, prostat kanserinde ameliyat olacak hastaların ameliyatlarını robotik cerrahi ile yaptıklarını anlattı.
 


 

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