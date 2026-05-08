Sağlık Bakanlığı’ndan hantavirüs açıklaması: Türkiye'de vaka tespit edildi mi?

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen hantavirüs iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan hantavirüs vakalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de henüz pozitif vaka tespit edilmediğinin altı çizildi.

"Halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı..."

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğine vurgu yapıldı:

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

