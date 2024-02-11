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Bir uzmana göre zeka için faydalı 8 yiyecek

Uzmanlar bazı besinlerin zekayı geliştirmek konusunda yararlı olduğunu söylüyor. Peki, zeka geliştirme konusunda faydalı besinler neler? Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç'a göre zekayı desteklemek için tüketilebilecek 8 yiyecek şöyle:

11 Şubat 2024 | 19:50
Bir uzmana göre zeka için faydalı 8 yiyecek

Ekonomist arşivinden / 2015 tarihli bir araştırmaya göre zeka artışında beslenme ve sağlık çok önemli. Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç'ın zekayı geliştirmek önerdiği 8 yiyecek şöyle:

1 Akdeniz Beslenme Tarzı

Akdeniz Beslenme Tarzı Yapılan çalışmalar Akdeniz beslenme tarzının beyin sağlığı için dünya üzerindeki en iyi beslenme olduğunu göstermektedir. Bu beslenme tarzı meyve ve sebze, yağsız protein (balık, tavuk ve hindi); düşük yağlı yoğurt ve peynirler, tahıl, fındık ve tohumları içermektedir.

2 Omega 3

Omega 3 Omega 3 yağ asitleri (EPA ve DHA) hafıza fonksiyonlarımız ve beyin sağlığımız için elzemdir. Balıkta bulunan omega-3 yorgunluğu azaltır, kavrama gücünü ve hareket yeteneklerini arttırır.

3 İyi ve kötü yağ ayrımı

İyi ve kötü yağ ayrımı İyi yağa sahip gıdalar sağlığımız için de iyidir. Bu yağlar zeytinyağı, avokado, belirli fındık yağları, doğal fıstık ezmesi, bazı tohumlar ve bazı balıklardan gelmektedir. Kötü yani doymuş yağ oranı yüksek olan yiyecekler de sağlığımız için kötüdür. Bunlar hayvansal yağlar, tereyağ, kurutulmuş hindistan cevizi, hidrojenize olmuş gıdalar, fast food, peynir, sütlü ve beyaz çikolatalardır.

4 Güçlü antioksidan Astaxanthin kaynağı

Güçlü antioksidan Astaxanthin kaynağı Astaxanthin, serbest radikallere karşı en güçlü savunma mekanizması olan antioksidandır. En iyi şekilde deniz ürünlerinde bulunur. Astaksantinin doğal kaynakları somon, ıstakoz, karides, yenge, kerevit, kırmızı alabalık, su yosunu ve krilldir. Somon ve kabuklulara pigmentasyon sağlayarak kırmızı rengini verir. En yüksek miktarda somonda bulunur. Düşük yağlı beslenme emilimini azaltır. Yağda çözündüğünden vücut tarafından daha iyi emilmesi için yağ ile birlikte tüketilmesi önemlidir. En iyi emilimini sağlamak için omega-3 gibi sağlıklı yağlar ile tüketebilirsiniz. Biyoyararlanımı arttırmak için chia, keten tohumu, balık gibi omega-3 kaynakları ile birlikte tercih edebilirsiniz. Astaxanthin için önerilen doz 2-4 mg/gün olarak belirtilmektedir. 165 gram somonda 3.6 mg astaxanthin bulunmaktadır.

5 Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı, orta zincirli trigliserit içerir. Bu yağ asitleri, karaciğerde parçalanır ve keton cisimlere dönüşür. Keton cisimleri de beynin daha fazla enerji üretmesine yardımcı olur. Zeka gelişimine yardımcı olur.

6 Ceviz

Ceviz Güçlü antioksidanlardan E vitaminini içerir. Omega-3 yağ asitlerinden zengin olan ceviz zihin gelişiminde etkili besinler arasındadır.

7 Antioksidan beslenme

Antioksidan beslenme Yaban mersini, çilek, böğürtlen, frambuaz gibi meyveler içerdikleri antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı geciktirir ve hafızayı güçlendirir. Kırmızı meyvelerden günde 1 avuç tüketmeyi unutmayın.

8 Brasika sebzeleri

Brasika sebzeleri Brasika sebzeleri: brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, turp, cansın, şalgam, kereviz, marul. Sülfür içermeleri nedeniyle karakteristik aromaya sahiptir. Brassica sebzeleri, günlük beslenme programında bulunan glukosinolat kaynaklarıdır. Hızlı düşünmeye yardımcı olurlar. Sinir hücrelerinin uyarılmasını sağlarlar.
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