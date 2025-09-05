Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün çok büyük desteği olduğunu vurgulayan Tosyalı, şunları ifade etti:

"Neredeyse her gün çok yoğun görüşüyoruz. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir rüya artık gerçeğe dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse anbean yatırımın her aşamasını takip etti ve bize çok büyük bir destek sağladı. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan bu fabrikanın artık üretime başlaması. Önceki sene test için verdiğimiz tanklarımız bütün kabiliyetlerini sergiledi ve çok büyük başarıyla geçti. Fabrikamız da bitti. Fabrikamızda tanklarımızı üretip kuvvetlerimize teslim edeceğiz."