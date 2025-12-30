Tarihi ihracat: HÜRJET, Avrupa pazarı için referans olacak

Görgün, geçen yıl yapılan savunma sanayi ihracatının önemli bir bölümünün Avrupa Birliği ve NATO üyelerine gerçekleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"HÜRJET ve farklı ürünlerdeki işbirliklerinin karşılıklı etkileşim ve kazanca döneceğinden hiçbir endişemiz yok. 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2,6 milyar avro seviyesinde. Süreç içinde İspanya'nın kendi ihtiyaçlarına göre güncellenecek, İspanyollaştırılmış versiyonu da bu paketin içinde olacak. Biz dost ve müttefik ülkelerle ve işbirliği yaptığımız ülkelerle savunma sanayi alanındaki ihracatları konuşurken kazan-kazan modelinin oluşmasını önemsiyoruz. Hem teknolojik hem de ekonomik kazanımları karşılıklı gözetiyoruz. Bu da muhataplarımıza bir güven telkin ediyor. Bu anlaşmanın paketinde de karşılıklı kazanımların olacağı, teknolojik işbirliklerinin olacağı, farklı faydalı yüklerin veya alt sistemlerin, yine İspanya'da gelişmiş olan havacılık sektöründen de faydalanılarak entegre edilebileceği, sonraki modellerde birlikte geliştirilerek üçüncü ülkelere başka versiyonlarının ihraç edilebileceği bir fırsat olduğunu ifade etmek istiyorum."