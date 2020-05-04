Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür , süreçle ilgili şunları anlatıyor:”Sigorta şirketlerimizin aldığı bu karar hem Türkiye’de sigorta sektörüne olan güveni pekiştirmiş oldu hem de sağlık sigortasının öneminin daha büyük kitlelerce anlaşılmasını sağladı. Henüz özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmamış olan sigortalılarımız brokerlerine başvurarak teklif istemeye ve poliçe yaptırmaya başladılar. Sağlık poliçesi olanlara sunulan önemli bir hizmet de hastaneye gitmek istemeyen sigortalılarımızın branş doktorları ile görüntülü teşhis ve tedavi imkanı oldu” dedi.

Öne Çıkan Branşlar

Sağlık sigortasına olan ilginin yanı sıra Eğitim Giderleri Sigortası, Devlet Destekli Alacak Sigortası ve Siber Saldırı Sigortasına da talebin arttığını kaydeden Gür, şöyle devam ediyor. “Başlarına gelebilecek risklerden dolayı çocuklarının eğitim masraflarından endişe eden sigortalılarımız eğitim giderleri sigortası hakkında bilgi almak için bizleri arıyorlar. Öte yandan müşterilerinden alacakları konusunda risk taşıyan KOBİ ler ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’na rağbet etmeye başladı. Bunların yanı sıra siber saldırı sigortası da ilgi görmeye başlayan ürünlerimizden biri haline geldi çünkü evden çalışma uygulaması siber hijyeni tehdit eden bir unsur. Çalışanların farklı yerlerden sisteme bağlanmaları siber risk açıklarını artırdı.”

Olumsuz Etkilenen Branşlar

Bazı sigorta ürünleri daha çok ön plana çıkarken bazıları da süreç içerisinde ister istemez düşüşe geçti. Seyahat kısıtlamaları seyahat sigortasının hızlı bir düşüşe geçmesine yol açtı. Dış ticaret hacminin küçülmesi ise nakliyat sigortalarında düşüş kaydedilmesine sebep oldu. Dış ticaret hacminin küçülmesi aynı zamanda oto yedek parça tedarik zincirinde de sıkıntılara yol açacağından önümüzdeki dönemde kasko ve trafik sigortalarında maddi hasar yönetiminde zorluklar yaşanabileceği öngörülüyor.

Stoklara Dikkat

Bazı sektörlerde tüketimin azalması üreticileri de ciddi anlamda etkiliyor. KOVID-19 süreci zincirleme etki ile bazı üreticilerin ürünlerini sevk etme hızında yavaşlamaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu üreticilerin depolarındaki ve fabrikalarındaki stokları şişiyor ve stok bedellerinde artışlar yaşanıyor.

Bu dönemde yaşanabilecek hasarlarla ilgili olarak Selcen Gür sigortalıları uyarıyor ve ekliyor:

“Üretim tesisinizde yaşanacak herhangi bir hasarda emteanızın gördüğü zarar, poliçenizde yazan ‘emtea sigorta bedeli’ dikkate alınarak ödenecektir. Eğer siz sigortacınıza emtealarınızın sigorta bedelini 100 birim olarak bildirdiyseniz ancak hasar olduğunda tesisinizde bundan daha fazla emtea varsa ‘eksik sigortaya’ düşersiniz. Diyelim ki hasar anında tesisinizde 150 birim emtea vardı ve hepsi zarar gördü, sigorta bedelini 100 birim olarak bildirdiğiniz için 150 birimlik emteanız yok olsa dahi 100 birim tazminat alırsınız.”

Üreticilerin stok bedellerindeki artışlarını muhakkak sigortacıları ile paylaşmaları gerektiğini, normalden daha fazla stok bulundurulmaya başlandıysa emtea bedelinin bu şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Gür, bu önlemi hasar olmadan almanın çok önemli olduğunu belirtti ve sigorta bedellerinin revize edilmesinin öneminin altını çiziyor.

Kur Artışının Etkisi

Öte yandan kur artışından etkilenen sigorta bedellerine de dikkat çeken Selcen Gür, bedeli yabancı para birimine bağlı ancak poliçesi TL olarak düzenlenen emtea bedellerinin de mutlaka revize edilmesi gerektiğine değiniyor.

Gür, “Diyelim ki yurt dışından getirttiğiniz makine parkurunuzu veya emteanızı o dönemki kur üzerinden TL olarak sigortaladınız. Bugün bir hasar yaşadığınızda size ödenecek toplam sigorta bedeli makinenin o günkü TL karşılığı kadardır. Yani o gün sigorta bedelini eurodan hareket ederek 500 bin TL olarak belirlediğiniz emteanızın karşılığı bugün 600 bin TL ise siz sigorta bedelinizi revize etmemişseniz 500 bin TL olan eski bedeli tazminat olarak alırsınız. O yüzden bedeli yabancı para birimine bağlı emtealarınızın sigorta bedelini mutlaka kur farklarını dikkate alarak revize etmelisiniz” diye anlatıyor.