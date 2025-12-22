Avatar 3, 345 milyon dolarla küresel gişede zirvede

Son yıllarda dijital yayın platformlarının yaygınlaşması ve Amerikalıların isteğe bağlı harcamalarını kısmasıyla sinema salonlarına olan ilgi azaldı. Ancak "Avatar" serisi gibi gişe rekorları kıran filmler, büyük ekranı, IMAX veya 3D deneyimlerini tercih eden izleyicileri genellikle geri çekiyor.

“Avatar: Ateş ve Kül” uluslararası alanda yaklaşık 257 milyon dolar gelir elde ederek küresel açılış hasılatını ABD içi ile beraber 345 milyon dolara çıkardı. Comscore'un pazar trendleri başkanı Paul Dergarabedian'a göre, film muhtemelen tatil döneminde ve Ocak ayına kadar sinemaseverler için en çok ilgi çeken filmlerden biri olmaya devam edecek.

Cinema United'a göre, sinema salonlarının sahiplerinin geçen yıl 1,5 milyar dolar yatırım yaparak iyileştirmeler yapmasıyla birlikte sık sık sinemaya gidenlerin sayısında artış yaşandı. Ayrıca, "Avatar: Ateş ve Kül" gibi filmlerin gösterildiği büyük ekranlara, lüks koltuklara ve yiyecek-içecek hizmetlerine yapılan yatırımlar, Z kuşağını sinemalara çekti.

James Cameron CNN'e verdiği demeçte, "Tiyatro benim için bir film yapımcısı olarak kutsal bir mekân. Asla ortadan kalkmayacak. Ancak bence sevdiğim ve izlemekten hoşlandığım türden filmlerin sürdürülebilir olmayacağı, ekonomik olarak karlı olmayacağı bir eşiğin altına düşebilir. Şu anda buna çok yakınız." dedi.