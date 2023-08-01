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Dünyanın en büyük rezidansı ilk tanıtımını Atelier di Carne'de sergiledi

Önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden olan ve lüks markalarla işbirliklerine imza atan Binghatti, yurtdışındaki ilk roadshow'una başladı. Şirket, 31 Ağustos'a kadar Bodrum'da potansiyel müşterilere, Dubai'nin merkezindeki projelerini sergiliyor. Bu projelerin başında dünyanın en yüksek rezidansı olacak Burj Binghatti Jacob & Co. Residences de var.

01 Ağustos 2023 | 12:22
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2023 | 22:06
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Dünyanın en büyük rezidansı ilk tanıtımını Atelier di Carne'de sergiledi

Dubai’nin lüks konut projelerinin tanıtımı Mandarin Oriental Bodrum'un uluslararası steakhouse markası olan Atelier di Carne Restoranı'nda gerçekleştirildi. Projelerin başında dünyanın en yüksek konut kulesi olması planlanan Burj Binghatti Jacob & Co. Residences Hyper-Tower var. 

Etkinlikte sergilenen diğer bir proje ise dünyanın ilk Bugatti Rezidansları olan Binghatti by Bugatti Residences, Dubai'deki Business Bay ana bölgesinde yer alacak. Bugatti Konutları’nın tasarımı, lüks otomobillerden bir çoğunun altında imzası olan Bugatti'nin marka unsurlarını ve tasarım yeniliklerini yansıtacak.

Bodrum’un, rafine lüks yaşamı sevenler için tercih edilen bir destinasyon olduğunu söyleyen Binghatti CEO'su Muhammed Binghatti, “Hem Türk pazarına, hem de sık sık Bodrum’a gelen uluslararası ziyaretçilere, mimari eserlerimizi sergilemek üzere Bodrum’u tercih ettik” dedi.

Türkiye'deki prömiyer, Jacob & Co markasının Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kreatif Direktörü Jacob Arabo'nun özel katılımıyla kutlandı. Selma Türkeş, Zeynep Germen, Gizem Tatlıcı, Meral Yazıcı, Berat Aşçıoğlu, Işıl-Rüstü Reçber, Şule - Cem Duman, Nilgün – Irfan Koç ve diğer Türk ve yabancı özel misafirler davete katıldı.
 

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