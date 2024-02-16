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'Halka arz için 10 gün içinde başvuracağız'

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, BloombergHT'de yaptığı açıklamada, "Zorlu Yenilenebilir Enerji halka arzı için 10 gün içinde başvuracağız. Proje bazlı ortaklıklar planlıyoruz” dedi.

16 Şubat 2024 | 17:26
'Halka arz için 10 gün içinde başvuracağız'

Zorlu Enerji’nin Trakya ve Gaziantep’de doğalgaz iştiraklerini devretmesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ak “Bizim şu an önceliğimiz rasyolarımızı düzeltmek. Doğalgaz varlık satışı sonrası borçluluğumuz 1 milyar dolarlar civarına yaklaşacak. Halka arz da yaparsak 1 milyar doların da altına çekeceğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Bir yandan yatırım da yapmak istiyoruz. Ciddi anlamda piyasada fırsatlar var” şeklinde konuştu.
Ak “Şu an Avrupa’da baktığınız zaman büyüyen tek sektör elektrikli araç ve şarj altyapı sektörü. Biz de bu alanda faaliyetlerimize yön vereceğiz. Sıfır emisyon hedefine ulaşmak şirket stratejimiz. İtalya ve Fransa’da 7-8 bin euro elektrikli araç teşviki başladı. Ülkemizde de elektrikli aracın payı, toplam satış içerisinde artacaktır diye düşünüyorum” dedi.

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