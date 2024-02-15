Vichy, KAGİDER ve BÜYEM ile hayata geçirilen eğitim ve istihdam programı Hatay'da başladı

Projenin ilk etabında, KAGİDER tarafından Hatay Expo Fuar Alanı’nda kurulan Eğitim ve Üretim Merkezi’nde Vichy ve BÜYEM eğitimcileri tarafından depremden etkilenen 120 kadına, iki ay boyunca toplam 64 saat fiziki eğitim verilecek. 16 seans olarak gerçekleştirilecek program kapsamında; BÜYEM tarafından satış teknikleri, iletişim, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik konularında; L’oreal eğitmenleri tarafından ise cilt ve cilt sağlığı, ürün eğitimleri ve vaka çalışmalarını içeren eğitimler gerçekleştirilecek. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, talep eden kadınlar için Eczacı Odaları ile Vichy referansıyla düzenlenecek görüşmelerle Hatay ve çevre illerdeki istihdam fırsatları değerlendirilecek.

“Hayatın her anında kadınların yanında olmayı hedefliyoruz”

Depremin ilk gününden bu yana bölgede yaşayan kadınların yanında olmak için pek çok proje hayata geçirdiklerini belirten L’Oréal Türkiye Dermatolojik Güzellik Genel Müdürü ve Ülke Etik Temsilcisi Sinem Saraçer Turanlı, “ Türkiye’de dermakozmetiğin öncü markası Vichy olarak hem cilt bakım ürünlerimiz hem de anlam katan projelerle hayatın her anında kadınların yanında olmayı hedefliyoruz. Depremin ilk gününden bu yana bölgede L’Oréal Türkiye çatısı altındaki tüm markalarımızla yürüttüğümüz çalışmalar sırasında, kadınların cesaretleri, çalışkanlıkları, kararlılıkları ve güçlü duruşlarıyla sadece ailelerini değil, aynı zamanda şehirlerini, bölgelerini ve ülkemizi ayağa kaldırabilecekleri gerçeğine bir kez daha tanıklık ettik. Bu yolda, kadınların yanında olmak, onları desteklemek ve cesaretlendirmek hepimizin sorumluluğu. Vichy, KAGİDER ve BÜYEM işbirliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Dermokozmetik Uzmanı Eğitimi ve İstihdamı Programı’, aslında sadece bir iş fırsatı değil, aynı zamanda kadınların güçlenmesine ve toplumsal iyileşmeye katkıda bulunma çabamızın da bir yansıması. Bu programın, eğitim ve istihdamın ötesinde kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve ekonomik bağımsızlıkları elde etmeleri için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Projemizin daha güçlü yarınlar için, Hataylı kadınlara yepyeni başlangıçlar sunmasını dileriz” dedi.

“Kadınların girişimciliğe ve istihdama tutunmasını sağlayacağız”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise depremin yaralarını sarmak, yerel ekonomiyi canlandırmak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “KAGİDER olarak, kadınların gücünü ve potansiyelinin desteklemek amacıyla bir araya geldik. Depremlerin etkilediği Hatay'da umut ve iyileşme için çaba harcıyor, deprem sonrası iyileşme süreçlerine katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. L'Oréal Vichy ve BÜYEM ile ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Dermo Kozmetik Uzmanı Eğitimi ve İstihdam Programı’ ile güçlü ve kararlı kadınların girişimciliğe ve istihdama tutunmasını sağlayacağız. Bu program, sadece eğitim sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda depremden etkilenen kadınlar için bir umut kaynağı olacaktır. Bizler, sürdürülebilir bölgesel kalkınma hedefiyle kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadınların istihdamını ve girişimciliğini desteklemek için kararlılıkla adım atacağımıza ve birlikte yol alacağımıza inanıyorum”.

“Mesleki beceri ve kişisel gelişim odaklı eğitimler verilecek”

BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut ise program ile ilgili değerlendirmesinde; “Bölgede istihdam ihtiyacı duyulan alanlara özel geliştirilen ‘Dermokozmetik Uzmanı Eğitimi ve İstihdamı Programı’ kapsamında katılımcılara mesleki beceriler, kişisel gelişim ve kadınların güçlendirilmesi odaklı eğitimler verilecek. Eğitimler, özellikle uygulamaya yönelik vakalar olarak kurgulandı” dedi.

