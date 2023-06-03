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1 trilyon dolarlık şirket fikri kahve içerken doğmuş

Bu hafta 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan küresel çip üreticisi Nvidia'nın şirket fikri kahve içip kahvaltı yaparken doğmuş...

03 Haziran 2023 | 01:03
Son Güncellenme: 03 Haziran 2023 | 01:31
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1 trilyon dolarlık şirket fikri kahve içerken doğmuş

Silikon Vadisi'nin en eski teknoloji şirketlerinden birinden yapay zeka devriminde trilyon dolarlık bir şirkete uzanan Nvidia'nın yolculuğu, 1993'te yol kenarındaki bir Denny's restoranında başladı: İlk günden beri firmanın CEO'su olan Jensen Huang, iki kurucu arkadaşıyla bilgisayar çiplerinde uzmanlaşmış bir şirketin grafik oluşturma potansiyeli hakkında sohbet ederken...

Nvidia'nın kurucu ortaklarından Chris Malachowsky, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda kendisinin ve kurucu ortakları Jensen Huang ve Curtis Priem'in şirket fikrini California'da Amerikan zinciri Denny's'te kahvaltı yaparken ve çok fazla kahve içerken bulduklarını anlatıyor.

YILLAR ÖNCE GARSONLUK YAPMIŞTI

Jensen Huang, NVIDIA'yı 1993 yılında kurdu ve kuruluşundan bu yana başkan, icra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Journal'ın haberi teknoloji devinin kökenlerine bakıyor. Popüler mekan Denny's Nvidia'yı birlikte hayal eden Huang, Chris Malachowsky ve Curtis Priem için önemli bir buluşma noktasıydı.  Nvidia kurucularından Huang, aslında toplantılardan çok önce Denny's'de çalışmıştı. Gençken garsonluk yapıyordu ve müşteri siparişleri almanın, tanımadığı insanlarla nasıl iletişim kuracağını öğrenmesine ve işler gerginleştiğinde uzlaşmayı bulmasına yardımcı olduğunu söylüyor. 2010'da New York Times'a "İnanılmaz derecede utangaçtım. Beni kabuğumdan çıkaran tek deneyim Denny's'deki garsonluktu" demişti.

Jensen Huang

'BİZ İYİ MÜŞTERİLER DEĞİLDİK'

Malachowsky Journal'a "Biz iyi müşteriler değildik... Dört saat boyunca orada olacak ve 10 fincan kahve içecektik" diyor.

Birçok şirket şimdi yapay zeka yarışına katılmak için çabalarken, Nvidia sektörün bu alanına uzun zaman önce girmişti. O zamanlar yapay zeka ve bilgisayar oyunları pazarları henüz ilk aşamalarındaydı.

Insider, "30 yıl sonra, Nvidia'nın çipleri ChatGPT ve Bard gibi dil modelleri de dahil olmak üzere birçok yapay zeka teknolojisine güç sağlamak için çok önemlidir. Şirketin yapay zeka araçları video oyun deneyimini dönüştürüyor" diyor. OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer yapay zeka uygulamaları gibi dil geliştiren araçların yükselişi bilgi işlem gücüne talebi artıyor. 

Nvidia'nın hikayesinin başlangıcı, diğer teknoloji şirketlerinin hikayeleriyle de benzerlik taşıyor. Facebook, Mark Zuckerberg'in Harvard'daki yurt odasında geliştirilmişti. Steve Jobs ve Steve Wozniak ilk Apple bilgisayarı Jobs ailesinin garajında yaratmıştı. 
 

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