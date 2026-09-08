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Yeni iş ilişkisini duyurdu: Polonya'da yeni ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Polonya'da düzenlenen MSPO 2026 Fuarı kapsamında Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje sözleşmesine imza attı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni iş ilişkisini duyurdu: Polonya'da yeni ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MSPO 2026'da Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje için sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

Şirket, Polonya'daki faaliyetlerini ve yerel işbirliklerini büyütmeye devam edeceğini belirterek, "İleri teknoloji çözümlerimiz, yerel ofisimiz, devam eden projelerimiz ve yerel sanayi kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz işbirliklerimizi geliştirerek birlikte büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni iş ilişkisini duyurdu: Polonya'da yeni ihracat sözleşmesi imzaladı-1

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da gelişmeyi, "Savunma sanayiimizden Polonya'da yeni bir ihracat başarısı." şeklinde duyurdu.

Paylaşımda, "ASELSAN ile AMZ-Kutno arasındaki işbirliği, yüksek teknoloji çözümlerimizin Polonya'nın savunma projelerinde somut karşılık bulmasının önemli örneklerinden biri." ifadelerine yer verildi.

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