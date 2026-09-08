Okul kantinlerinde yeni tarife belli oldu! Tost, ayran, simit ve yemek fiyatları ne kadar?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi de netleşti. Pazartesi günü öğrencilerin ders başı yapacağı yeni dönemde kantinlerde geçerli olacak tavan fiyatlar belirlenirken, tost ve ayrandan oluşan bir menünün fiyatı 130 TL olarak açıklandı.
1 Geçen yıl tost 90 TL'den satılıyordu
Yaz tatilinin ardından öğrenciler önümüzdeki pazartesi günü yeniden okullarına dönecek. Yeni döneme kısa süre kala kantinlerdeki fiyat tarifesi de gündeme geldi.
NTV'nin aktardığına göre, yeni tarifede tost ile ayranın toplam fiyatı 130 TL olarak belirlendi. Geçen yıl ise kantinlerde tost 90 TL'den satılıyordu.
2 Okul kantinlerinde yeni tarife: Hangi ürün ne kadar?
Yeni tarifeyle simidin satış fiyatı 30 TL'ye, açma ve poğaçanın fiyatı ise 35 TL'ye çıktı. Tavuk döner için 145 TL'lik fiyat belirlendi.
Yarım litrelik su 15 TL'den, çay ise 25 TL'den satılacak.
3 Okullarda tabldot yemek fiyatları ne kadar oldu?
Yeni eğitim döneminde okullarda sunulan tabldot yemeklerin ücretleri de açıklandı. Belirlenen tarifeye göre üç çeşit yemekten oluşan menü 245 TL, dört çeşit yemek içeren menü ise 285 TL'den sunulacak.
4 "Genel artış oranı yüzde 6,8"
İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni eğitim döneminde fiyatlara sınırlı bir artış uyguladıklarını belirtti. Kantinciler olarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Osmanoğlu, tarifedeki genel artış oranının yüzde 6,8 olduğunu kaydetti.