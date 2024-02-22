ARA
Bist 100
9312,12
-0,35%
Bist 100
Dolar/TL
31,0237
0,0625%
Dolar/TL
Euro/TL
33,5914
0,0604%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0828
0,0998%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2021,68
0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • 10 yıl önce 1000 dolarlık Nvidia hissesi alan kişinin parası ne kadar oldu?

10 yıl önce 1000 dolarlık Nvidia hissesi alan kişinin parası ne kadar oldu?

Yapay zeka çiplerine olan talep artarken California merkezli çip üreticisi Nvidia da gözlerin çevrildiği şirketlerden. Nvidia popüler yapay zeka araçlarına güç veren güçlü bilgisayar çipleri üretiyor. Peki, Nvidia'ya 10 yıl önce ya da halka arz döneminde 1000 dolar yatıran kişi ne kadar kazandı?

22 Şubat 2024 | 01:53
Son Güncellenme: 22 Şubat 2024 | 02:33
10 yıl önce 1000 dolarlık Nvidia hissesi alan kişinin parası ne kadar oldu?

Ünlü teknoloji şirketi Nvdia Çarşamba günü borsa kapandıktan sonra dördüncü çeyrek rakamlarını açıkladı ve hem kazanç hem de satış beklentilerini aştı. Şirketin toplam geliri bir yıl öncesine göre % 265 arttı. Teknoloji şirketinin piyasa değeri 21 Şubat'taki piyasa kapanışı itibariyle 1,667 trilyon dolar. Nvidia'nın hisse senedi fiyatı yılın başından bu yana yaklaşık %40; son 12 ayda ise %225'in üzerinde artış gösterdi. CNBC ise 1, 5, 10 yıl önce ya da halka arz döneminde Nvidia'ya 1.000$ yatırım yapmış olsanız paranız şu an kadar olurdu sorusu üzerinden bir hesaplama yapmış. Hesaplamalar şirketin 20 Şubat kapanış hisse fiyatı olan 694,52$’ı temel alıyor. İşte o hesaplamalar:

1 Bir Yıl Önce

Bir Yıl Önce CNBC'nin hesaplamasına göre bir yıl önce Nvidia'ya 1.000 dolar yatırım yapan kişinin yatırımı, üçe katlandı ve 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 3.248 dolar değerinde oldu.

2 Beş Yıl Önce

Beş Yıl Önce Hesaplamaya göre beş yıl önce Nvidia'ya 1.000 dolar yatıran kişinin yatırımı 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 17.542 dolar değere ulaştı.

3 On Yıl Önce

On Yıl Önce Nvidia'ya 10 yıl önce 1.000 dolar yatıran kişinin yatırımı 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 148.226 dolar değere ulaştı.

4 Halka arzdan alan

Halka arzdan alan İlk kez halka açıldığı 22 Ocak 1999'da Nvidia'ya 1.000 dolar yatıran kişinin yatırımı 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 2.784.065 dolar değere ulaştı. (Hesaplamada lot sayısının bölünme ile artmış olması da dikkate alınıyor)
0
  • ALTIN GRAM - TL 2021,68 0,18%
  • ALTIN ONS 2026,95 0,12%
  • BIST 100 9312,12 -0,35%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,406 0,138%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34862 -0,14697%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,3 0,3806%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,0237 0,0625%
  • EURO/DOLAR 1,0828 0,0998%
  • EURO/TURK LIRASI 33,5914 0,0604%
  • STERLIN/DOLAR 1,26424 0,07164%
Günün En Çok Okunanları
Kira geliri ödemeyen ya da düşük ödeyen ev sahipleri dikkat! Artık 'kiracı' da devrede
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)
Tüketici güveni şubatta geriledi
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
"2024 yılı markalar için Turquality yılı olacak"
GERİ
İLERİ
Kira geliri ödemeyen ya da düşük ödeyen ev sahipleri dikkat! Artık 'kiracı' da devrede
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL