Ünlü teknoloji şirketi Nvdia Çarşamba günü borsa kapandıktan sonra dördüncü çeyrek rakamlarını açıkladı ve hem kazanç hem de satış beklentilerini aştı. Şirketin toplam geliri bir yıl öncesine göre % 265 arttı. Teknoloji şirketinin piyasa değeri 21 Şubat'taki piyasa kapanışı itibariyle 1,667 trilyon dolar. Nvidia'nın hisse senedi fiyatı yılın başından bu yana yaklaşık %40; son 12 ayda ise %225'in üzerinde artış gösterdi. CNBC ise 1, 5, 10 yıl önce ya da halka arz döneminde Nvidia'ya 1.000$ yatırım yapmış olsanız paranız şu an kadar olurdu sorusu üzerinden bir hesaplama yapmış. Hesaplamalar şirketin 20 Şubat kapanış hisse fiyatı olan 694,52$’ı temel alıyor. İşte o hesaplamalar:
1 Bir Yıl Önce
CNBC'nin hesaplamasına göre bir yıl önce Nvidia'ya 1.000 dolar yatırım yapan kişinin yatırımı, üçe katlandı ve 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 3.248 dolar değerinde oldu.
2 Beş Yıl Önce
Hesaplamaya göre beş yıl önce Nvidia'ya 1.000 dolar yatıran kişinin yatırımı 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 17.542 dolar değere ulaştı.
3 On Yıl Önce
Nvidia'ya 10 yıl önce 1.000 dolar yatıran kişinin yatırımı 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 148.226 dolar değere ulaştı.
4 Halka arzdan alan
İlk kez halka açıldığı 22 Ocak 1999'da Nvidia'ya 1.000 dolar yatıran kişinin yatırımı 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 2.784.065 dolar değere ulaştı. (Hesaplamada lot sayısının bölünme ile artmış olması da dikkate alınıyor)