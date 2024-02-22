Ünlü teknoloji şirketi Nvdia Çarşamba günü borsa kapandıktan sonra dördüncü çeyrek rakamlarını açıkladı ve hem kazanç hem de satış beklentilerini aştı. Şirketin toplam geliri bir yıl öncesine göre % 265 arttı. Teknoloji şirketinin piyasa değeri 21 Şubat'taki piyasa kapanışı itibariyle 1,667 trilyon dolar. Nvidia'nın hisse senedi fiyatı yılın başından bu yana yaklaşık %40; son 12 ayda ise %225'in üzerinde artış gösterdi. CNBC ise 1, 5, 10 yıl önce ya da halka arz döneminde Nvidia'ya 1.000$ yatırım yapmış olsanız paranız şu an kadar olurdu sorusu üzerinden bir hesaplama yapmış. Hesaplamalar şirketin 20 Şubat kapanış hisse fiyatı olan 694,52$’ı temel alıyor. İşte o hesaplamalar:

1 Bir Yıl Önce CNBC'nin hesaplamasına göre bir yıl önce Nvidia'ya 1.000 dolar yatırım yapan kişinin yatırımı, üçe katlandı ve 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 3.248 dolar değerinde oldu.

2 Beş Yıl Önce Hesaplamaya göre beş yıl önce Nvidia'ya 1.000 dolar yatıran kişinin yatırımı 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 17.542 dolar değere ulaştı.

3 On Yıl Önce Nvidia'ya 10 yıl önce 1.000 dolar yatıran kişinin yatırımı 20 Şubat itibarıyla yaklaşık 148.226 dolar değere ulaştı.