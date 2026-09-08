Yüksek ateş gücü ve caydırıcılık: Türk savunma devi Avrupa pazarında

Canik'in MSPO 2026'daki hava platformlarının yüksek ateş gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilen M3 FALCON ağır makineli tüfeği ilk kez sergiledi. Açık sürgü mekanizmasına sahip 12,799 mm ağır makineli tüfek, dakikada 1.200 atıma ulaşan atış hızıyla hava araçlarının savunma ve taarruz kabiliyetlerini yeni bir seviyeye çıkarıyor. Helikopterler başta olmak üzere farklı hava platformlarının kapı, pencere, rampa ve harici bağlantı noktalarında kullanılabilecek özel entegrasyon çözümleriyle birlikte tanıtılacak M3 FALCON; Canik'in M2 QCB, M2F ve M3 modelleriyle oluşturduğu ağır makineli tüfek ailesini hava platformlarına özel güçlü bir varyantla tamamlıyor.

Canik'i MSPO Fuarında öne çıkartan bir proje de paletli araçların modernizasyonu kapsamında gerçekleştirilen Trakon 30 entegrasyonu. Fuarda modernizasyon kapsamında sergilenen bu entegrasyon, kuvvetlerin envanterinde bulunan platformların günümüz isterlerine göre Canik tarafından projelendirilmesinin en güzel örneği.