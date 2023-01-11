2015 yılında, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Ergin Üner ve Ozan Alptekin tarafından, bayilere su siparişi yönlendiren bir pazar yeri uygulaması olarak hayata geçirilen BiSU, bugün yaşadığı dönüşümle birlikte sudan, maden suyuna temizlik malzemelerinden temel gıda ürünlerine uzanan bir portföyde tüketicilere hizmet veriyor.

BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner, Eylül 2021 tarihinde İstanbul’un bazı bölgelerinde pilot olarak başladıkları bu yeni iş modelinde kısa sürede büyük yol kat ettiklerinin altını çizerken, “Bugün 115 depomuzla birlikte, İstanbul’un yüzde 90’ından fazlasına hizmet verir hale geldik. Kendi hızlı teslimat servisimizle birlikte, bugün itibarıyla İstanbul’da 400 bini aşkın aktif kullanıcıya ulaştık. Cirosal olarak baktığımızda, 2022’yi yaklaşık 15 katlık bir büyümeyle tamamlarken, son bir yılda da yaklaşık 1.000 kişilik istihdam yarattık” dedi.

İSTANBUL’DAN SONRA YENİ ŞEHİRLERE AÇILACAK

2023 yılında hızlı büyümeyi devam ettirirken, sürdürülebilir karlılığa da önem vereceklerinin altını çizen Ergin Üner, “Bugün yaklaşık 36 milyon dolar seviyesine ulaşan yıllık ciromuzu, gelecek yıl sonunda 5 katlık bir artışla yaklaşık 180 milyon dolar seviyesine yükseltmek istiyoruz. Diğer yandan, İstanbul’un tamamını kapsadıktan sonra, kendi hızlı teslimat uygulamamızı Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Eskişehir öncelikli olmak üzere farklı şehirlere de taşıyacağız. Tüm bu şehirlerle birlikte hedefimiz gelecek yıl sonuna kadar 420 depoya ulaşmak. 3 yıllık dönemde ise, Türkiye’de 1.000 depoyla faaliyet gösteren ve 10.000 kişiye istihdam sağlayan bir organizasyona dönüşmeyi hedefliyoruz. 2024 sonrasıyla birlikte ise, bu iş modelimizi, uygun yurt dışı lokasyonlarda da devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

TÜM FİLOYU ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÇEVİRECEK

Sürdürülebilirliği de BiSU’nun iş modeline temeline yerleştirdiklerini ifade eden Ergin Üner, “Bugün İstanbul’da yaklaşık 400 araçlık bir filoyla evlere servis gerçekleştiriyoruz. Bu filonun yüzde 25’i elektrikli araçlardan oluşuyor. Burada da Ford Otosan iştiraki Rakun ile iş birliği yapıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde tüm filoyu elektrikli araçlara çevirmek. Bunun yanında UNICEF ile çok anlamlı bir iş birliğimiz var. Bu iş birliği kapsamında, BiSU üzerinden verilen her siparişte, 1 çocuğun 1 günlük su ihtiyacını karşılıyoruz. Bugüne kadar hayatına dokunduğumuz çocuk sayısı 27 milyona ulaştı” dedi.

100 MİLYON DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞTI

BiSU, 2015 yılında 3 melek yatırımcıdan ilk yatırımı aldı. 2016 yılında 500 Startup ile Sankonline tarafından yatırımlar gerçekleştirildi. 2020’de ise, 16 yeni melek yatırımcı ile 3 yeni fon (TR Angels & Aslanoba & Alesta) girişi oldu. 2021 sonunda, Aslanoba Capital, Alesta Yatırım ve yeni melek yatırımcılardan gelen sermaye girişiyle şirket değeri 50 milyon doları buldu. 2022 son çeyrek için 100 milyon dolar değerleme üzerinden ön anlaşma yapılırken, geçtiğimiz günlerde, BiSU ve İntegral Portföy Yatırım şirketi ortaklığında, BiSU Girişim Sermayesi Fonu kuruldu. Söz konusu fonu şubat ayı sonuna kadar kapatmayı planlayan BiSU, bu yılın ikinci yarısı için hedeflediği yeni bir yatırım turuyla 250 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı amaçlıyor. BiSU, yakın gelecekte de 1 milyar dolarlık değere ulaşarak Türkiye’nin ilk 10 unicorn’undan biri olmayı hedefliyor.

