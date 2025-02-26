Armada Gıda, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 7,6 milyar TL ciro elde eden şirket, brüt karını 2024 yılında geçen yıla kıyasla yüzde 16 artış ile 1,4 milyar TL’ye çıkardı. Aynı dönemde FAVÖK’ü 1,01 milyar TL, net dönem karı ise yüzde 188 artışla yaklaşık 809 milyon TL olarak gerçekleşti. Armada Gıda’nın 2024 yılı itibarıyla toplam varlıkları yüzde 62 oranında artarak 10 milyar TL’nin üzerine, özkaynakları ise halka arzın da etkisiyle yüzde 139 artarak 4,2 milyar TL’ye ulaştı.



Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, 2024 yılını hem başarılı bir halka arz hem de güçlü finansallarla geride bıraktıklarını ifade etti. Sönmez, “Temelleri 1993 yıllarında atılan şirketimiz bugün, hem ülkemizde hem globalde bakliyat ve hububat sektörünün önde gelen oyunlarından biri haline geldi. Almanya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Özellikle kırmızı mercimek, nohut, fasulye, bulgur, pirinç gibi ürünlerin üretiminde hem globalde hem yurt içinde söz sahibi şirketlerden biriyiz. Organik mercimek, organik fasulye, organik bulgur ve organik pirinç ihracatında Avrupa’da pazar liderleri arasındayız” dedi.



Armada 3 ile hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği artacak

Küresel bir marka olma hedefleri doğrultusunda yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Sönmez, şöyle konuştu:

“Global pazarlarda büyüme stratejimizi, ürün çeşitliliğini genişletmek, farklılaştırılmış kanal stratejileri ile marka penetrasyonumuzu artırmak, hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirket satın almaları ve hedef pazarlarda depo oluşumları yoluyla lojistik ağımızda avantaj sağlamak olarak kurguladık. Üretimimizi ve uluslararası pazarlardaki payımızı güçlendirecek, Armada 3 olarak adlandırdığımız yeni fabrikamızı 2025 yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Armada 3 ile beraber dikey büyüme planlarımız doğrultusunda makarnadan yulaf ezmesine, bakliyat unundan bitkisel proteine, vegan ürünlerden pastacılık ürünlerine, balıkçılık sektörüne hitaben yem ürünlerinden konserve türevleri ve haşlama ürünlere kadar geniş bir portföyde üretim yaparak çeşitliliğimizi artırmayı planlıyoruz.



“Kazakistan yatırımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz”

Kazakistan’da da küresel büyümemize hız kazandıracağını ve aynı zamanda da bölgesel bir güç olmamıza katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz depolama alanı ve bakliyat işleme tesisinin yatırım temellerini 2024 yılı içerisinde atmış bulunmaktayız. Bu stratejik yatırımımızı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.



Super Cereal’da hedef BM’nin ilk 10 tedarikçisinden biri olmak

Konvansiyonel ve organik ürünlerin yanı sıra yetişkin maması olarak da bilinen “Super Cereal” (Süper Yaşam Tahılı) ve bebek maması ürünlerinin üretimi ve BM (Birleşmiş Milletler) için sevkiyatı kapsamında 144 bin ton/yıl kapasiteli üretim tesisi yatırımımızı da tamamladık. Dünyada kıtlık baş gösteren bölgelere gönderilmesi hedeflenen bu üründe BM’nin 10 tedarikçisinden biri olmayı planlıyoruz.”



2025’te GES devreye alınacak

GES yatırımları hakkında da bilgi veren Fethi Sönmez, “Biz hem kurumsal yapıda hem de üretimde karbon ayak izimizi sıfırlamak için çalışıyoruz. Bu sebeple bir diğer yatırımımız olan toplam 28,8MW GES yatırımı için düğmeye bastık. Şanlıurfa Viranşehir’de 250 dönüm arazi üzerinde kurulumu devam eden yaklaşık 19 MW’lık GES’imizi 2025 yılı içinde devreye almayı öngörüyoruz. Viranşehir GES yatırımımıza ek olarak, Hatay Antakya’da da 150 dönüm arazi üzerinde 9,8 MW GES kurmayı planlıyoruz. GES’lerimizi devreye aldığımızda fabrikalarımızda tükettiğimiz enerjinin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Ayrıca Mepa Yenilenebilir Enerji ile 11 Şubat 2025 tarihinde, toplam 8.774.282,55 USD tutarında, 11.058,39 kWp DC gücünde üretime hazır kurulu santral için alım sözleşmesi de imzaladık” diye konuştu.