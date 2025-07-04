Temelleri 1919'de atıldı: 30 milyon Euro yatırımla bölgesel üs olacak

Temelleri 1919 yılında Belçika’da atılan ve bugün ekmekçilik, pastacılık ve çikolata çözümleri alanında 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Puratos, Türkiye’yi sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda stratejik bir üretim ve inovasyon merkezi olarak konumlandırıyor.

Özlem BAY YILMAZ / ekonomist.com.tr

Ekonomist’in 8 - 21 Haziran 2025 tarihli sayısından

Türkiye pazarına 1987’de giren Puratos, o tarihten bu yana güçlü bir üretim, AR-GE ve ihracat ağı kurarak bölgeye değer katan bir yapı oluşturmuş durumda. Puratos Türkiye, şirketin küresel stratejisinde giderek daha kritik bir rol üstleniyor. Öyle ki APMEA (Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi içinde ‘Jump to Curve’ statüsüne layık görülen Türkiye operasyonu bu statüye, sadece finansal sonuçlarıyla değil; inovasyon kabiliyeti, sürdürülebilirlik odaklı projeleri ve bölgesel etki kapasitesiyle farklılaşmasıyla layık görülmüş bulunuyor.

“ÜRETİM YÜZDE 40 ARTACAK”

Şirket, gündemindeki yeni yatırımlarla konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İzmir Tire’deki üretim tesisinde 30 milyon Euro’yu aşması planlanan bir yatırımı hayata geçireceklerini söyleyen Puratos Türkiye Genel Müdürü Bora Akın, yeni yatırımla hem iç pazar kapasitesinin artırılacağını hem de Türkiye’nin bölgesel ihracat merkezi olarak konumunun daha da pekiştirileceğini vurguluyor. Akın, “Önümüzdeki 10 yıl için bir yatırım planımız bulunuyor. Yeni yatırımla kapasitemizde yaklaşık yüzde 40’lık artış olacak. 40 kişilik de yeni istihdam yaratacağız. Bu yatırımla sadece hacimsel büyüme değil, aynı zamanda üretim esnekliğinin artmasını ve verimli bir yapıya ulaşmayı da hedefliyoruz” diyor.

Purotos Türkiye yöneticileri, İzmir Tire’deki fabrikasında Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’a tesis hakkında bilgi verdiler.

20 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Geniş bir erişim ağına sahip olan Puratos Türkiye bugün itibarıyla yaklaşık 20 ülkeye ihracat da gerçekleştiriyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’nın birçok ülkesi bulunuyor. İzmir Tire’de yer alan modern üretim tesisinden çıkan ürünlerin henüz yüzde 5’i ihraç ediliyor. Yeni yatırımla bu oranın artırılması ve ihracat yapılan ülke sayısının 30’a çıkarılması hedefleniyor. Türkiye’nin tarımsal çeşitliliği ve lojistik avantajının, bölgesel ihracat açısından çok değerli olduğunun altını çizen Akın, “Bu avantajları daha etkin kullanmak adına üretim kapasitemizi artırıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’yi Puratos’un küresel tedarik zincirinde daha merkezi bir konuma taşımak” diyor.

Bu yıl Türkiye’deki ilk ekmekçilik okulunu da açmayı planladıklarını vurgulayan Akın, “Küresel ölçekte büyük öneme sahip Ekmekçilik Okulu Vakfı (Bakery School Foundation) çatısı altında Türkiye’deki ilk ekmekçilik okulunu açmayı planlıyoruz. Bu okul, gençlere uygulamalı mesleki eğitim sunarak fırıncılık ve pastacılık alanlarında nitelikli istihdama katkı sağlayacak” diye anlatıyor.