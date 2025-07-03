Irak’tan Hong Kong’a kadar ihracat ağı kurdu

Entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç, yılda 30’dan fazla ülkeyi Türk ürünleri ile buluşturuyor. Başta Irak olmak üzere Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Libya, Suriye ve Hong Kong gibi pazarlara ihracat yapan şirket; yılda yaklaşık 50.000 ton piliç eti ihracatıyla TİM 1000 listesinde yer alarak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olarak öne çıkıyor.

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” içinde 47. sırada, gıda üreticileri sıralamasında ilk üçte yer alan Şenpiliç, sürdürülebilir tedarik modeliyle yurt dışı pazarlarda da güçlü bir varlık gösteriyor. TİM 1000 listesinde kendi ürün kategorisinde ilk 3’te bulunan Türkiye’nin lider entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç; Irak, Gürcistan, Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Libya, Tacikistan, Azerbaycan ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkeye düzenli ihracat gerçekleştiriyor. Bu geniş coğrafi dağılım, markanın bölgesel ve küresel pazarlarda rekabet gücünü ortaya koyuyor. Türkiye’den yapılan beyaz et ihracatında Irak, Gürcistan, Suriye ve Moritanya gibi ülkelerde yüksek pazar payına sahip olan Şenpiliç; bu pazarlarda yıllık yaklaşık 50.000 tonluk ihracat hacmiyle uzun süredir varlığını sürdürüyor.

Avrupa için resmi başvuruyu yaptı

Şenpiliç’in ihracat operasyonları; Helal, ISO 22000 ve HACCP gibi uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartları doğrultusunda yürütülüyor. Ürünler, hedef ülke koşullarına ve tüketici beklentilerine uygun şekilde hazırlanıyor. Şenpiliç, ihracat stratejisinde farklı coğrafyalarda yeni pazarlara ulaşma hedefiyle hareket ediyor. Potansiyel ülkelerde ticaret kanallarını çeşitlendirmeyi ve ürün portföyünü daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturmayı amaçlayan şirket, mevcut ihracat tecrübesini yeni bölgelere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan ihracatta yaşanan artış, Körfez bölgesindeki etkinliğin yeniden güçlendiğini gösteriyor. Güneyde yükselen komşu pazar Suriye’de de her geçen gün pazar payını arttırıyor.

İşlenmiş ürün kategorisinde Avrupa pazarına yönelik resmi başvuru süreci devam ediyor.

‘İç pazardaki çeşitliliğimiz ve yaygınlığımızı dış pazarlarda da sağlayacağız’

İhracat pazarlarındaki Türk tavuğu talebinin Türk üreticisine duyulan güveni yansıttığını vurgulayan Şenpiliç Satış Genel Müdür Yardımcısı Faik Üçer: “İç pazardaki ürün kalitemizi ihracat pazarlarına da genişleterek güvenli ve kaliteli ürün sunuyoruz. Farklı coğrafyalarda çeşitlilik arz eden pazarlara ihracat yapmamız, yalnızca operasyonel gücümüzü değil; aynı zamanda pazara uygun ürün stratejimizi de destekliyor. Önümüzdeki dönemde ihracat ağımızı daha da genişletmek ve ürünlerimizin kalitesi ile farklılaşan üstünlüğünü daha fazla ülkeye taşımak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.