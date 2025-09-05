ARA
DOLAR
41,25
0,23%
DOLAR
EURO
48,49
0,86%
EURO
GRAM ALTIN
4768,77
1,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
10863,20
0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

400 şubeli Maydonoz Döner satışa çıktı: İstenen rakam

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner'i satışa çıkardı.


Son Güncellenme:
400 şubeli Maydonoz Döner satışa çıktı: İstenen rakam

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fonun kayyum olarak atandığı Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj şirketlerinin mal, hak ve varlıkları birleştirilerek oluşturulan "Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa sunuldu.

Grup, franchise sistemiyle çalışan Maydonoz Döner restoran zinciri ile My Fried Chicken tavuk restoran zincirini kapsıyor. TMSF'nin kayyumluğu döneminde açılan 27 yeni şubeyle grubun şube sayısı 400'e yaklaştı.

İhale için uluslararası bağımsız değerleme şirketi tarafından belirlenen muhammen bedel 2 milyar 801 milyon lira olarak açıklandı.

Son teklif verme tarihi 14 Ekim saat 16.00 olarak belirlenirken, ihale 15 Ekim'de saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak. Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.​​​​​​​

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL