Şirketten yapılan açıklamaya göre 2028 yılında 4 milyar dolarlık net varlık değerine ulaşan ve uluslararası bir portföy şirketi olmayı hedefleyen şirket, yeni stratejisi kapsamında yapacağı ilave yatırımlarla büyüme hedeflerinin yüzde 50'sini mevcut sektörlerden, yüzde 40'ını yeni iş kollarından, yüzde 10'unu ise yüksek potansiyeli olan girişimleri destekleyen yatırım grubundan elde etmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yönetici'si (CEO) Ümit Nuri Yıldız, 70'inci yıllarında geleceğe odaklandıklarını belirterek, "70'inci yılımızı turizmden enerjiye, sanayiden tarıma, altyapı projelerinden havacılığa, kalkınmanın kilit sektörlerinde büyük yatırımlarımız, farklı coğrafyalarda güçlü varlığımız ve 7 bine yakın çalışanımızla Cumhuriyetimizin sembol kurumlarından biri olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 70 yıllık bir marka olmak sadece ülkemiz için değil, dünya ölçeğinde büyük bir başarı." açıklamalarında bulundu.

Başarıyı ileriye taşımanın ancak dönüşebilme yetkinliğiyle mümkün olduğunu aktaran Yıldız, çağı şekillendiren dinamiklerin ışığında sürekli yenilenme cesareti gösterdiklerini dile getirdi.

Yıldız, 360 derece bakış açısıyla ele alınan dönüşüm yolculuklarını ülke ve dünya için yaratılan yeni bir değer olarak tanımladıklarını aktararak, "Bu süreçte yeni yatırım açılımları yapıyor, organizasyon, sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendimize iddialı hedefler koyuyoruz. 70'inci yılımızda sonuçlarını güçlü şekilde görmeye başladığımız bu yolculuğu ve kararlı adımlarımızı yeni logomuzla simgeleştirmek istedik. Yeni Alarko logosunun markamıza ve tüm paydaşlarımıza yeni başarılar getirmesini ve uzun yıllar var olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TARIM, HAVACILIK VE ENERJİ DEPOLAMA

Alarko Şirketler Topluluğu CEO'su Ümit Nuri Yıldız, 2021 yılında belirledikleri uluslararası bir yatırım portföy şirketi olma hedefi doğrultusunda yeni bir yol haritası çizdiklerine dikkati çekti. Holding olarak ülkenin ekonomik büyümesi, toplumsal gelişimi ve dünyanın sürdürülebilirliği için çok boyutlu değer yaratma vizyonuyla, tarım, havacılık ve enerji depolama sistemlerini stratejik sektörler arasına dahil ettiklerini belirterek, "Bugün Türkiye'de en büyük modern seraya sahip şirket konumundayız. Ülkemizde ve Kazakistan'da yapacağımız yeni yatırımlarla 2028'e kadar 10 bin dönüm sera büyüklüğüne ulaşarak bu alanda dünyada ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, "Gotion Grup" ile bir ortaklık anlaşması yaptıklarını, Türkiye'de enerji depolama sistemleri montaj fabrikası ile lityum iyon prizmatik pil üretim fabrikası kuraklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Havacılık alanında ise İngiltere'de bir mühendislik şirketiyle iş birliği kurduk. Geniş büyük gövdeli yolcu uçaklarını kargo uçağına dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandıracağız. 2050 net sıfır hedefimize pozitif etki perspektifiyle hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz yeni yatırımlarımızla ulaşmayı temel alan bir strateji belirledik. Enerji sektöründe rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanında ilave yatırımlar yapacağız.

TURİZM SEKTÖRÜ

Turizm ise ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında kritik bir öneme sahip. Kendi kategorisinde uluslararası bir başarı öyküsü haline gelmiş Hillside markamızla sektörde örnek teşkil ediyoruz. Yakın zamanda bu başarılı hizmet modelimizi Bodrum Gündoğan'a taşıyoruz. Yurtdışında planladığımız yeni yatırım da dahil olmak üzere Hillside markamızı 2030'a kadar en az 5-6 otelden oluşan bir zincir haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz."

- Enerji sektöründe batarya üretim tesisi yatırımı

Alarko Enerji Grubu, 1,500 megawatt (MW)'ın üzerindeki kurulu gücüyle Türkiye'nin günlük elektrik tüketimin yaklaşık yüzde 3'ünü tek başına karşılıyor. Elektrik dağıtım hizmetiyle Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir’i kapsayan bölgede 2,5 milyon aboneye ulaşan Alarko, yıllık 11 gigavatlık (GW) elektrik dağıtımı gerçekleştiriyor.

Şirket, verimliliği öncelik olarak belirlediği 5 yıllık stratejik yol haritası dahilinde "enerji depolama sistemleri" alanında yatırım kararı aldı. Türkiye'de enerji depolama sistemleri ve lityum-iyon batarya üretim hattı kurmak için dünyanın önde gelen teknoloji ve batarya üreticilerinden "Gotion Group" ile ortak bir girişim kurma kararı alan Alarko, öncelikli olarak 1 GW'lık bir montaj fabrikası kuracak.

İkinci etapta kurulacak AR-GE merkeziyle beraber tesisin uzun vadede 5 GW'lık bir üretim ve satış fabrikası haline dönüştürülmesi planlanıyor. Alarko Enerji Grubu bu alandaki hedef pazarlarını ise Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, BDT ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri olarak belirlemiş durumda.

Sürdürülebilir gıda ve gıda güvenliği hedeflerinin yanı sıra kadın istihdamına da katkı sağlanması amacıyla tarım sektöründe kurumsal oyuncu olma kararı alan Alarko Holding, bu alandaki büyümesini sürdürüyor. Alarko Tarım Grubu, jeotermal kaynakların döngüsel bir yaklaşımla kullanıldığı seralarda hayata geçirdiği doğayla uyumlu ve sürdürülebilir iş modeliyle sektörün dönüşümüne önderlik ediyor.

SERA BÜYÜKLÜĞÜ HEDEFİ

2028'e kadar 5 bin dönüm sera büyüklüğüne ulaşma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Alarko, Kazakistan'da da 5 bin dönümlük bir alanda seracılık faaliyetinde bulunmaya hazırlanıyor. Alarko, yaklaşık 1,1 milyar dolar civarına ulaşacağı ön görülen yatırımların hayata geçmesiyle toplamda 10 bin dönümlük sera yatırımıyla dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Alarko Yatırım Grubu, orta-uzun vadeli yeni yatırım açılımlarıyla portföy çeşitlendirmesi yaparken uluslararası yatırım ağırlığını da artırmayı planlıyor. Alanında başarılı, topluluğun büyümesine katkıda bulunacak, mevcut iş kollarıyla uyumluluk arz eden, gelişme potansiyeline sahip halka açık veya kapalı şirketlerle başlangıç aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak etki alanını genişletmeyi hedefleyen Grup, bu kapsamda yaklaşık 42,5 milyon dolarlık bir kaynak yönetiyor.