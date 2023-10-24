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AB'den, Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki ev aletleri faaliyetlerini satın almasını onayladı.

24 Ekim 2023 | 14:12
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AB'den, Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına onay

AB Komisyonu, Birlik şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını açıkladı.

Söz konusu işlemin ev aletleri tedarikiyle ilgili olduğuna işaret edilen açıklamada, "Komisyon, özellikle her iki tarafın da faaliyet gösterdiği Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde alternatif tedarikçilerin varlığı göz önünde bulundurulduğunda, işlemin rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Arçelik, ocak ayında dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool ile Avrupa'daki üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini bünyesine katmak üzere anlaşma imzalamıştı.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.​​​​​​​

Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Arçelik, kararın ardından yaklaşık yüzde 3 yükselerek 153 liraya çıktı.

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