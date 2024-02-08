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ABC Deterjan'a rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

08 Şubat 2024 | 12:36
ABC Deterjan'a rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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