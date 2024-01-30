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ABD pazarında eğlence parkı üretecek

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Vialand ve Watergarden gibi dev tema parkların CEO’luğunu yürüten Tolga Alişoğlu, yeni dönemde kendi kurduğu ‘Alice Scenic Studios’ ile ABD pazarına giriş yaptı.

30 Ocak 2024 | 11:33
ABD pazarında eğlence parkı üretecek

Medya ve eğlence sektöründe uzun yıllar yönetici olarak görev alan Tolga Alişoğlu, kurduğu kendi şirketi ile eğlence ve tema park konseptiyle ABD pazarına giriş yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Vialand ve Watergarden gibi dev tema parkların CEO’luğunu yürüten Alişoğlu, ABD'de kurduğu ‘Alice Scenic Studios’ adlı şirketi ile dünyanın birçok TV kanalına ve tema parklarına tematik dekor üretimleri yapmaya başladı. 

Uzun yıllar Türkiye'de medya sektöründe farklı mecralarda çalıştığını, ulusal TV ve basın organlarında genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük gibi üst düzey pozisyonlarda görev aldıktan sonra ‘Temalı Eğlence ve Etkinlik’ sektörüne geçiş yaptığını dile getiren Tolga Alişoğlu, “Temalı eğlence ve etkinlik sektörünü tanımlayacak olursak; müzeler, su parkları, tema parklar'dan başta olmak üzere oteller, TV stüdyoları, restoranlar, rekreasyon alanları gibi birçok mekan ve özel temalı etkinlikler, festivaller bu sektörün iş alanına giriyor” diyor.

“4 MİLYAR DOLARLIK PAZAR VAR”

Medya kariyerimin ardından, bu alanda önce Türkiye'nin önde gelen tesislerinin üst düzey yöneticiliğini yaptığını, ardından kendi firması ‘Alice’ ile hem kreatif üretim hem de içerik üretimleri yapmaya başladıklarını anlatan Alişoğlu, “Bugün bir yandan hem çeşitli etkinlik konseptleri tasarlayıp festivaller yapıyoruz hem de dünyanın birçok tesis ve mekanına tematik dekorlar üretiyoruz. Pandemi sonrasında ABD'de kurduğum Alice Scenic Studios adlı şirketimle dünyanın birçok TV kanalına, tema parklarına tematik dekor üretimleri yapmaya başladık” diye konuşuyor. 

Alişoğlu’nun verdiği bilgilere göre, küresel eğlence ve tema parkları pazarının 2030 yılına kadar 82,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Sadece tema park sektörünün 2023 yılını yaklaşık 20 milyar dolar ile kapattığına işaret eden Alişoğlu, “Biz işin dekor ve tasarım kısmına hizmet verdiğimiz için, endüstrinin bize hitap eden büyüklüğü sadece tema parlar için 3 milyar dolar. Buna TV Stüdyoları, müzeler, diğer eğlence alanlarını dahil edersek yıllık 4 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz” şeklinde konuşuyor.

“ABD DIŞI İÇİN DE ÜRETİM YAPIYORUZ”

Temalı eğlence sektöründe ABD pazarında yer alan parkların dünyanın birçok ülkesinden daha fazla turist aldığına, hatta bir yıl içinde dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazla ziyaretçi aldığına dikkat çeken Alişoğlu, ABD pazarına ilişkin stratejisini şu sözlerle anlatıyor:

“Bu parkların sürekli yenilemeler veya yeni yatırım ihtiyaçları oluyor. Diğer taraftan Amerikalı üreticilerin hem ABD hem de dünyanın farklı yerlerindeki projeler için üretim destek ihtiyaçları oluyor. Alice Scenic Studios olarak biz stratejimizi tam bu noktada kuruyoruz. Hem ABD’deki parklara, tesislere direkt üretim yapıyoruz hem de dünyanın en büyük parklarına üretim yapan diğer firmalara alt taşeron hizmeti veriyoruz. Şu anda Disney, Universal gibi en büyük tema parklara, dünyanın en önemli TV kanallarına, büyük otel zincirlerine teslim ettiğimiz birçok projemiz var.”

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