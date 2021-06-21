Avrupa Birliği’nin ilgili regülatörü, Arçelik’in ABD’li şirket Whirlpool’un Türkiye’deki birimini satın alma işlemini onayladı.

Arçelik’in son dönemde Hitachi ile birlikte en önemli satın alma hamlelerinden biri olan Whirlpool işlemiyle ilgili Avrupa Birliği’nden onay çıktı.

Arçelik’in, ABD merkezli Whirlpool’un Türkiye’deki merkezini 78,3 milyon euroya satın aldığı Mayıs ayında açıklanmıştı. Bu açıklamada Whirlpool’un Manisa’daki işletmesi içerisinde yer alan, 2 fabrikası ve depolama alanı bulunan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’yi satın almak üzere anlaşma imzalandığı belirtilmişti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 134 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 245 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesislerinde soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştiriliyor.

Arçelik’in yatırım yaptığı yıllık 2,7 milyon adet üretim (1,3 milyon adet soğutucu ve 1,4 milyon adet çamaşır makinesi) kapasitesine sahip olan fabrikalardan 3 yıl boyunca Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek.

İşlemin kapanması için ilgili otoritelerin onayı bekleniyordu.

Bloomberg HT yayınına katılan Arçelik CFO’su Polat Şen, Arçelik’in Hitachi satın almasının ardından, bir başka yurtdışı yatırım Whirlpool ile birlikte şirketin gelirlerinde yurtdışı payının gelecekte yüzde 75’i aşabileceğini öngörmüştü.