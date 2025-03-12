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Akbank kurduğu yeni şirketi duyurdu

Akbank, teknoloji alanındaki çalışmalarını güçlendirmek amacıyla yüzde 100 iştiraki olan AkTech Yazılım Teknolojileri AŞ'yi kurduğunu duyurdu.

12 Mart 2025 | 17:44
Akbank kurduğu yeni şirketi duyurdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, AkTech, öncelikli olarak Akbank iştiraklerinin dijital dönüşüm süreçlerine bütüncül ve etkin teknoloji çözümleri sunma hedefiyle kuruldu. Şirket, geliştireceği çözümlerle Akbank iştiraklerinin sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı ve AkTech Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gökçay, AkTech'in banka için olduğu kadar Türkiye'nin geleceği için de önemli bir misyonla kurulduğunu belirterek, 'Akbank olarak yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak, tüm paydaşlarımıza ve hayata değer katan çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.

İştiraklerinin teknoloji gücünü daha da ileri taşımak amacıyla AkTech'i kurduklarını vurgulayan Gökçay, şu değerlendirmeyi yaptı:

'AkTech dinamizmi ve AR-GE odaklı yaklaşımı ile fark yaratan çözümler sunarken, ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin de gelişimine katkı sağlayacak. Akbank Teknoloji ise sahip olduğu bilgi ve donanımla AkTech'in finansal teknoloji ve hizmetler pazarında etkin bir oyuncu olarak markalaşma yolculuğunu da destekleyecek.'

AkTech Genel Müdürü Özgür Bilgin de Akbank'ın sahip olduğu sağlam finans ve teknoloji temelleri üzerinde, banka iştiraklerinin sinerjisi ve yenilik motivasyonundan aldığı güçle kurulan AkTech'in, yüksek bir dinamizmle faaliyetlerine başladığını kaydetti.

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2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
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GERİ
İLERİ
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