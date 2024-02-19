Akçansa CDP İklim Değişikliği Programı’nda liderlik notu alan tek Türk şirketi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, 2011 yılından bu yana gönüllü olarak yer aldığı çevre raporlama platformu CDP’nin 2023 İklim Değişikliği Programı’nda skorunu B seviyesinden A- (liderlik) seviyesine taşıyarak önemli bir başarının sahibi oldu. Şirket böylece İklim Değişikliği programında liderlik notu alan tek Türk çimento şirketi oldu.

Akçansa, platformun Su Güvenliği programında ise skorunu B seviyesinde korumaya devam etti.

“Sürdürülebilirliğe gönüllü yapımızla daha güzel bir gelecek için çalışıyoruz”

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi; “Sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken, insan hayatına, içinde yaşadığımız çevreye ve dünyamıza değer katma yolculuğumuzu iklim dostu faaliyetlerimizle pekiştiriyor, çalışmalarımızı uluslararası standartlarda şeffaf şekilde raporluyoruz. Küresel gündemin en önemli konu başlıkları arasında yer alan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir gelecek odaklı çalışmalarımız neticesinde CDP 2023 İklim Değişikliği Programı’nda skorumuzu A- seviyesine yükseltmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz”.

