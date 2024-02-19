ARA
Bist 100
9341,54
0,99%
Bist 100
Dolar/TL
30,8687
0,085%
Dolar/TL
Euro/TL
33,2379
0,0115%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0768
-0,0798%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2001,53
0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Akçansa CDP İklim Değişikliği Programı’nda liderlik notu alan tek Türk şirketi oldu

Akçansa CDP İklim Değişikliği Programı’nda liderlik notu alan tek Türk şirketi oldu

Akçansa, CDP İklim Değişikliği Programı’nda skorunu B seviyesinden A- (liderlik) seviyesine yükseltirken, sektöründe ilgili programda liderlik notunu alan tek Türk çimento firması oldu.

19 Şubat 2024 | 14:23
Akçansa CDP İklim Değişikliği Programı’nda liderlik notu alan tek Türk şirketi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, 2011 yılından bu yana gönüllü olarak yer aldığı çevre raporlama platformu CDP’nin 2023 İklim Değişikliği Programı’nda skorunu B seviyesinden A- (liderlik) seviyesine taşıyarak önemli bir başarının sahibi oldu. Şirket böylece İklim Değişikliği programında liderlik notu alan tek Türk çimento şirketi oldu. 

Akçansa, platformun Su Güvenliği programında ise skorunu B seviyesinde korumaya devam etti.

“Sürdürülebilirliğe gönüllü yapımızla daha güzel bir gelecek için çalışıyoruz”

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi; “Sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken, insan hayatına, içinde yaşadığımız çevreye ve dünyamıza değer katma yolculuğumuzu iklim dostu faaliyetlerimizle pekiştiriyor, çalışmalarımızı uluslararası standartlarda şeffaf şekilde raporluyoruz. Küresel gündemin en önemli konu başlıkları arasında yer alan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir gelecek odaklı çalışmalarımız neticesinde CDP 2023 İklim Değişikliği Programı’nda skorumuzu A- seviyesine yükseltmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz”. 
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2001,53 0,2%
  • ALTIN ONS 2016,75 0,24%
  • BIST 100 9341,54 0,99%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,985 -0,172%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34792 -0,06043%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,48 0,5275%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,8687 0,085%
  • EURO/DOLAR 1,0768 -0,0798%
  • EURO/TURK LIRASI 33,2379 0,0115%
  • STERLIN/DOLAR 1,25983 -0,01548%
Günün En Çok Okunanları
ATO başkanından ticari kredi kartlarıyla ilgili öneri
Görgün'den Türk savunma sanayi firmalarına öneri
Görgün'den Türk savunma sanayi firmalarına öneri
6 projede 4 bin konut üretiyoruz
6 projede 4 bin konut üretiyoruz
ASELSAN'nın yapay zeka projesi: ASEL GPT
ASELSAN'nın yapay zeka projesi: ASEL GPT
Lazer silahı 'ALKA' için KOBİ'lere çağrı
Lazer silahı 'ALKA' için KOBİ'lere çağrı
Youtube'un eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu
Youtube'un eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu
İngiliz dergiye göre Türk dizilerinin dünyada çok izlenmesinin 9 nedeni
İngiliz dergiye göre Türk dizilerinin dünyada çok izlenmesinin 9 nedeni
Holdingler çıkışı yurtdışında arıyor
GERİ
İLERİ
ATO başkanından ticari kredi kartlarıyla ilgili öneri
Görgün'den Türk savunma sanayi firmalarına öneri
6 projede 4 bin konut üretiyoruz
ASELSAN'nın yapay zeka projesi: ASEL GPT
Lazer silahı 'ALKA' için KOBİ'lere çağrı
Görgün'den Türk savunma sanayi firmalarına öneri
6 projede 4 bin konut üretiyoruz
ASELSAN'nın yapay zeka projesi: ASEL GPT
Lazer silahı 'ALKA' için KOBİ'lere çağrı
Youtube'un eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu
6 projede 4 bin konut üretiyoruz
ASELSAN'nın yapay zeka projesi: ASEL GPT
Lazer silahı 'ALKA' için KOBİ'lere çağrı
Youtube'un eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu
İngiliz dergiye göre Türk dizilerinin dünyada çok izlenmesinin 9 nedeni
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL