ARA
Bist 100
9144,66
2,22%
Bist 100
Dolar/TL
31,886
-0,2113%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6229
-0,1085%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0859
0,209%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2352,41
-0,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024’te (UEZ 2024) konuşacak isimlerden biri de Akfen Holding CEO’su Selim Akın olacak.

04 Nisan 2024 | 11:56
Son Güncellenme: 04 Nisan 2024 | 12:25
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak

UEZ 2024 kapsamında Türkiye ve dünyadan birbirinden değerli isimler, düzenlenecek panellerde katılımcılarla buluşacak. Bu isimlerden biri de "GAYRİMENKULÜN YARINI: YAŞANABİLİR KENTLER VE MEKANLAR PLANLAMAK” panelinde Türkiye’de gayrimenkulün yarını, yaşanabilir, güvenli, akıllı mekan ve şehirlere dönüşüm sürecini anlatacak olan Akfen Holding CEO’su Selim Akın

GENÇ VE DİNAMİK BİR İSİM….

2006 yılında İngiltere’nin Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, aynı yıl Türkiye’ye döndükten sonra iş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başladı. Selim Akın, daha sonra Akfen Holding’in Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yaptı.
Akın’ın görev aldığı başlıca projeler; Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding’in halka arz ve tahvil ihracı oldu. Halen Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Selim Akın, Akfen Holding’in CEO’luğunu da yürütüyor. Selim Akın’ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Genç İşadamları Derneği ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Denetleme Kurulu üyelikleri bulunuyor. Akın aynı zamanda 2018 yılından bu yana DEİK temsilciliği görevini de üstleniyor.

Kayıt ve bilgi için: www.uludagekonomizirvesi.org
uez2024@jollymice.com / 0538 276 83 43
Son katılım tarihi: 15 Nisan 2024

KAYIT İÇİN TIKLAYIN 

İlgili Haberler
CEO'ların masasındaki kitabın yazarı Türkiye'ye geliyor...
CEO'ların masasındaki kitabın yazarı Türkiye'ye geliyor...
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde kimler konuşacak?
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde kimler konuşacak?
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2352,41 -0,44%
  • ALTIN ONS 2294,76 -0,22%
  • BIST 100 9144,66 2,22%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,679 -0,011%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35 -0,2044%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,1375 -0,1893%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,886 -0,2113%
  • EURO/DOLAR 1,0859 0,209%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6229 -0,1085%
  • STERLIN/DOLAR 1,26586 0,04782%
Günün En Çok Okunanları
ABD ve Çin arasındaki 'çip çekişmesinde' yeni perde
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
GERİ
İLERİ
ABD ve Çin arasındaki 'çip çekişmesinde' yeni perde
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL