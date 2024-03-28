Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı (UEZ Sapanca 2024 konuşmacıları)

UEZ 2024’ün bu yılki teması “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek” olarak belirlendi.

Açılış konuşmasını Bakan Şimşek yapacak

Zirvenin açılış konuşmasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapacağı UEZ 2024’te Türkiye’nin ve dünyanın saygın siyasetçileri, iş dünyası liderleri ve akademisyenleri bir araya gelerek iş dünyasında büyüme, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm, yeni nesillerin eğitimine ve geleceğine yatırım gibi konuları ele alacak.

İsveç Eski Başbakanı ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı UEZ 2024’te iş dünyası liderleriyle buluşacak

UEZ 2024 konuşmacıları arasında İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varoufakis de yer alacak. Varoufakis, ekonomi politikaları ve uluslararası ilişkiler konusundaki derin bilgisiyle, Reinfeldt ise liderlik ve sürdürülebilir kalkınma konularında geniş tecrübesiyle zirveye katkı sağlayacak.

Zirvenin bu yılki ana sponsorluğunu Uber üstleniyor. Uber Başkan Yardımcısı ve EMEA Bölgesi Mobilite Başkanı, İspanya'nın en etkili 100 iş insanı arasında gösterilen Anabel Diaz Calderon da Zirve’nin ilk günü bir konuşma yapacak.

UEZ 2024, 2 gün boyunca 14 panele ev sahipliği yapacak

2 gün boyunca 14 panelin gerçekleşeceği Zirve’de bu yıl “Dijital Dönüşüme Öncülük Etmek”, “Yeni Global Düzende Büyüme Fırsatları”, “Global Ekonomi İçin Yeni Bir Gelecek Arayışı”, “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik”, “21’inci Yüzyıl İçin Sürdürülebilir İş Modelleri ve Stratejiler”, “Paris 2024 Ve Sporun Gücü”, “Eğitimin Geleceği: Dijital Çağda Global Yetenekler Geliştirmek”, “Finansta Değişim Yaratan Yeni Teknolojiler ve Düzenlemeler”, “Zirvede Sohbetler”, “Gayrimenkulün Yarını: Yaşanabilir Kentler ve Mekanlar Planlamak”, “Liderlerin Gelecek Vizyonu: Yarının Şirketi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar, Yatırımlar Ve Hedefler”, “Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek?”, “Girişimcilik: Yeni İşler, “Trendler ve Teknolojiler”, “Finansal Gülergeçerlik” gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

Kayıt ve bilgi için: www.uludagekonomizirvesi.org

uez2024@jollymice.com / 0538 276 83 43

Son katılım tarihi: 15 Nisan 2024