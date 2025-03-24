ARA
DOLAR
38,00
0,44%
DOLAR
EURO
41,20
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
3694,64
0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
8958,61
-0,95%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. bugün KAP'a teknik iplik tesisi yatırımı hakkında açıklama yaptı.

24 Mart 2025 | 09:50
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu

Aksa Akrilik'ten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz tarafından, teknik tekstil ve ileri malzemeler alanında büyüme stratejimiz doğrultusunda, 2022 yılında yıllık 7 bin ton kapasiteli teknik iplik tesisi yatırımına başlanılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, yatırımın 1. fazı olarak 4 bin ton/yıl kapasiteli 3 üretim hattı başarıyla devreye alınmış olup, ticari satışlar başlamıştır. Ayrıca, müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyümüzü genişletmeye yönelik Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarımız sürmekte olup, yeni ürünlerin ticari kullanımına yönelik numune gönderimleri stratejik iş ortaklarımız ve potansiyel müşterilerimiz ile aktif olarak yürütülmektedir. Yatırımın 2. fazı kapsamında, 2025 yıl sonuna kadar 2 hattın daha devreye alınması planlanmaktadır.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3694,64 0,46%
  • ALTIN ONS 3025,5 0,05%
  • BIST 100 8958,61 -0,95%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,744 0,289%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43184 -0,24489%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,4 0,178%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9988 0,4446%
  • EURO/DOLAR 1,0843 0,2747%
  • EURO/TURK LIRASI 41,2021 0,3198%
  • STERLIN/DOLAR 1,29513 0,31175%
Borsa Haberleri
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
GERİ
İLERİ
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL