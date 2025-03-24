Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu

Aksa Akrilik'ten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz tarafından, teknik tekstil ve ileri malzemeler alanında büyüme stratejimiz doğrultusunda, 2022 yılında yıllık 7 bin ton kapasiteli teknik iplik tesisi yatırımına başlanılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, yatırımın 1. fazı olarak 4 bin ton/yıl kapasiteli 3 üretim hattı başarıyla devreye alınmış olup, ticari satışlar başlamıştır. Ayrıca, müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyümüzü genişletmeye yönelik Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarımız sürmekte olup, yeni ürünlerin ticari kullanımına yönelik numune gönderimleri stratejik iş ortaklarımız ve potansiyel müşterilerimiz ile aktif olarak yürütülmektedir. Yatırımın 2. fazı kapsamında, 2025 yıl sonuna kadar 2 hattın daha devreye alınması planlanmaktadır.

