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Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı

16 Ocak 2024 | 08:16
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Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması şöyle:

Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; ana faaliyet konusu tarım ve seracılık olan Sanrose Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam sermayesinin %25'ine denk gelen 15.000,00 TL nominal değerli 600 adet hissesinin belirlenen kapanış şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla 5.000.000,00 USD karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasını öngören hisse devir sözleşmesinin 08.01.2024 tarihinde imzalandığı, hisse devir sözleşmesi uyarınca, hisse devir bedelinin kapanış tarihinde birtakım düzeltmelere tabi tutulacağı ve nihai devir bedelinin kesinleştiğinde duyurulacağı daha önceden kamuoyuna duyurulmuştu.

Hisse devir sözleşmesi uyarınca yapılan düzeltmeler neticesinde nihai devir bedelinin 4.645.180,00 USD karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmesine, avans olarak ödenmiş olan 1.500.000,00 USD karşılığı Türk Lirası bedelin nihai devir bedelinden mahsup edilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Sanrose Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam sermayesinin %25'ine denk gelen 15.000,00 TL nominal değerli 600 adet hisse 15.01.2024 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınmıştır.

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