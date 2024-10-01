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Altınay Savunma'dan (ALTNY) yüzde 1911 kâr artışı

Altınay Savunma Teknolojileri, 2024'ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1911 artışla 141,5 milyon TL net kâr elde etti.

01 Ekim 2024 | 10:49
Altınay Savunma'dan (ALTNY) yüzde 1911 kâr artışı

Bu yılın mayıs ayında halka arz olan Altınay Savunma Teknolojileri, 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi. Brüt karını, önceki yıla kıyasla yüzde 184 artırarak 403,6 milyon TL’ye ulaştıran şirket, net kârda ise büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. İlk yarı bilançosunda yüzde 1911 oranında artan net dönem kârı, 141,5 milyon TL’ye ulaştı.

FAVÖK 4,6 katına çıkarak 339,7 milyon TL’ye ulaştı

2024 yılı ilk altı ayı itibarıyla FAVÖK, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4,6 kat çıkarak 339,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin toplam maliyetleri ise yüzde 38 oranında düşerek 380,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, şirketin 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen başarılı performans ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“2024 yılının ilk yarısındaki gerçekleştirdiğimiz bu güçlü performans, Altınay Savunma Teknolojileri’nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir göstergesidir. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve yüksek enflasyona rağmen, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için attığımız adımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Savunma sanayiindeki lider konumumuzu daha da güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

 

 

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İLERİ
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