Altınay Savunma Teknolojileri’nn 6 aylık karı yüzde 1911 oldu

Altınay Savunma Teknolojileri, 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Açıklanan bilançoda 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 1911 artışla 141,5 milyon TL net kara ulaşan Altınay Savunma Teknolojileri’nin Genel Müdürü Z. Burak Mercan, “2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz bu güçlü performans, Altınay Savunma Teknolojileri'nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir göstergesidir. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve yüksek enflasyona rağmen, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için attığımız adımlar meyvesini vermeye devam ediyor” dedi.

Bu yılın mayıs ayında halka arz olan Altınay Savunma Teknolojileri, güçlendirdiği sermaye yapısıyla, büyümesine hız kattı. 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi. Brüt karını, önceki yıla kıyasla yüzde 184 artırarak 403,6 milyon TL’ye ulaştıran şirket, net kârda ise büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. İlk yarı bilançosunda yüzde 1911 oranında artan net dönem kârı, tarihi bir büyüme ile 141,5 milyon TL’ye ulaştı. Bu olağanüstü artışla şirket, finansal yapısının güçlendiğini ve sürdürülebilir bir kârlılık stratejisi izlediğini de göstermiş oldu.

FAVÖK 4,6 katına çıkarak 339,7 milyon TL’ye ulaştı

Altınay Savunma Teknolojileri, 2024 yılının ilk yarısında FAVÖK performansında da dikkat çekici bir artış kaydetti. 2024 yılı ilk altı ayı itibarıyla FAVÖK, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4,6 kat çıkarak 339,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, şirketin 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen başarılı performans ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“2024 yılının ilk yarısındaki gerçekleştirdiğimiz bu güçlü performans, Altınay Savunma Teknolojileri’nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir göstergesidir. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve yüksek enflasyona rağmen, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için attığımız adımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Savunma sanayiindeki lider konumumuzu daha da güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

