Arçelik ile LG arasındaki farklı ürün gruplarında yaşanan patent anlaşmazlıklarının giderildiği açıklaması yapıldı. Açıklamada anlaşmanın şartlarına ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Arçelik ile LG Electronics, buzdolabı buz üretimi teknolojisi ve çamaşır makinesi teknolojisi konularında yaşadıkları patent anlaşmazlığı konusunda yakın zamanda bir uzlaşma sağladı.

Konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, anlaşma şartları ve ayrıntılarının gizli olduğu belirtilirken, uzlaşma sağlanmasıyla Almanya ve Fransa’da açılmış davaların da düştüğü bildirildi.

Arçelik çamaşır makineleri için geliştirdiği ‘Direct Drive’ teknolojisini, lisanssız olarak piyasaya sunduğu çamaşır makineleri üzerinde kullandığı gerekçesiyle LG ve LG’nin Almanya ve Fransa’daki iştiraklerine patent ihlali davası açmıştı.