Arçelik'ten kurumsal marka kararı

Arçelik kurumsal markasında değişime gidiyor. Şirket globalleşme stratejisi kapsamında Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının Beko olarak kullanılacağını açıkladı.

Arçelik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında biraraya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir."

Açıklamada Beko (Arçelik A.Ş.) ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

Beko*, dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000 çalışanıyla faaliyet göstermekte olup, 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunmaktadır (Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin).

Beko* sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet göstermektedir. (Arçelik, Beko, Whirlpool**, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston**, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi**, Voltas Beko, Singer**, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar).

* Veriler, Beko kurumsal markasını kullanan payları borsada işlem gören ana şirket Arçelik A.Ş.'ye aittir.

** Limitli marka kullanım hakkına sahiptir."