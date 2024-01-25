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AssisTT’in iş modeli Girişimci Müşteri Temsilcisi Türkiye’ye yayılıyor

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, geçen yıl sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiği Girişimci Müşteri Temsilcisi modelini tüm Türkiye’ye yaygınlaştırıyor.

25 Ocak 2024 | 18:52
AssisTT’in iş modeli Girişimci Müşteri Temsilcisi Türkiye’ye yayılıyor

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çalışanlarının kariyerlerinde ilerleme fırsatlarına yönelik ürettiği çözümlerle sektörde dikkat çekiyor. Çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni çalışma modelleri geliştiren AssisTT; hayata geçirdiği Girişimci Müşteri Temsilcisi modeli ile çalışma hayatının ofis, mesai saati gibi sınırlamalarına tâbi olmadan, çalışma yerini ve süresini kendisi belirlemek, iyi gelir elde etmek ve en önemlisi iş dünyasına girişimci olarak adım atmak isteyenlere hitap ediyor. 2022 yılında hayata geçirdiği Girişimci Müşteri Temsilcisi modelini öncelikle AssisTT çalışanlarına sunan Şirket, bu fırsatı girişimci olmak isteyen tüm adaylara sunuyor. 

AssisTT’in sektörüne bir ilk olarak kazandırdığı bu yenilikçi modelde; kişilere şahıs şirketini kurarak kendi işinin patronu olma, çalışma saatleri, çalışma yerinde esneklik, gelirde artış gibi avantajlar sunuluyor. Kişiler kendi şirketini kurup hizmet üretimi oranında daha yüksek gelir elde ederken 18-29 yaş arasında olan gençler Vergi ve Bağkur teşviki olan “Genç Girişimci İstisnası” programına dahil olabiliyor. 29 yaş üstü olanlar ise KOSGEB gibi devlet teşviklerinden faydalanabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AssisTT Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Levent Yalçın: “Girişimcilik ekosistemine ve gençlerin istihdamına verdiğimiz önem doğrultusunda Girişimci Müşteri Temsilcisi Modelimizi hayata geçirdik. Bu inovatif modelimizde girişimciliği yeni nesil teknolojilerle destekleyerek ekonomik kalkınmaya etkisini dikkate alarak kurguladık. Kendi işinin patronu olmayı seçen arkadaşlarımız kendi şirketlerini kurarak sektör ortalamasının üzerinde bir gelir artışı sağladı. Çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız olumlu dönüşler sayesinde artık modelimizi tüm Türkiye’ye açıyoruz. Girişimci Müşteri Temsilcisi Modelimizle hem sektörümüze hem bu alanda kariyerini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza hem de ülke ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz” dedi. 

Yalçın modelin çalışanlar kadar müşteriler için de avantajlar sağladığının altını çizerek şunları söyledi: “Girişimci Müşteri Temsilcisi modelimizle, müşterilerimizin inbound çağrı ihtiyaçlarına yenilikçi bir yaklaşım getiriyor, esnek planlamalarla yoğun dönemlerini daha verimli şekilde yönetiyor, dakika bazlı fiyatlandırma ile etkin maliyet yönetimi avantajı sunuyoruz.” 

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