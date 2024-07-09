Babacan Holding halka arz planını açıkladı

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, CNBC-e'de Emlak Günlüğü programında açıklamalar yaptı.

Holdingin halka arz hazırlığına yönelik tarih veren Babacan şunları söyledi: "Geçen yıl eylülden beri çalışmamız devam ediyor. Şirketimizi SPK'ya başvuracak hale getirdik. GYO onayı sürecimizi tamamlayınca önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hedefimiz halka arz yapmak. Şirket büyüklüğümüz 10 milyar TL. Bunun yüzde 25'i oranında 2,5 milyar TL'lik bir halka arza hazırlanıyoruz."

Babacan, gayrimenkul sektöründe alım dönemi olduğunu belirterek, "İnsanların şu anda birinci önceliğinde vadeli mevduat var. Uzun vadeli bakınca borsa ve gayrimenkul orta ve uzun vadede daha iyi kazanma imkanı veriyor. Gayrimenkul sektöründe de tam alım dönemi. Faizler aşağı geldiği zaman maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Vadeli mevduattan gayrimenkule dönüş için en uygun dönem" dedi.

