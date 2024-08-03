Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?

Madeni yağ üreticisi Bahadır Kimya, Tera Yatırım liderliğinde toplam 39 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 51 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Talep toplama 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 7 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Bahadır Kimya’nın çıkarılmış sermayesinin 45 milyon TL'den 55 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 10 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 6 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzın 816 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %29,09 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz edilecek payların ise %50’sinin yurt içi bireysel yatırımcıya, %40’nın yurt içi kurumsal yatırımcıya ve %10’unun yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edilmesi planlanıyor.

HALKA ARZ TARİHİ VE NOTLAR

Halk arz tarihi: 5,6,7 Ağustos

Halk arz büyüklüğü: 816 milyon TL

Borsa Kodu:BAHK

Lot sayısı: Toplamda 16 milyon adet lot dağıtılacak.

Halka açıklık oranı: 29,09%

Halk arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım

FON NEREDE KULLANILACAK?

60-70% Hammadde Tedariki

20-30% Yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi

10-20% İşletme Sermayesi

BAHADIR KİMYA KİMİN?

Şirketin 5% ve üzerinde payı olan 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 95%’i Serkan Bahadır’a, 5%’i ise Sezai Bahadır’a aittir.

BAHADIR KİMYA NE İŞ YAPIYOR?

Şirket endüstri ve otomotiv sektörü için madeni yağlar ve kimyasallar üretiyor. Sitesinde yer alan bilgilere göre Bahadır Şirketler Grubu Otomotiv Sektörüne hizmet vermek üzere 1974'te Ankara’da kurul. Grup 1997 yılında Otomobil Servisçiliğine başladı.2001 yılında Ankara’da Madeni Yağ ve Antifriz üretecek fabrikasını kurarak sanayiciliğe adım attı. 2003 yılında İç Anadolu Lastik Distribütörlüğü aldı. Üretim ve satışta Bahadır Kimya Qluk markası distribütörlük anlaşmaları yaptı ve ülke çapında üretim ağı oluşturdu. 2009 yılında aerosol sprey üretimine başladı. Şirket endi markası ile madeni yağ, antifiriz ve aerosol sprey ürünlerini ürettirmek isteyen firmaların çözüm ortağı oldu. 5. Teşvik Bölge imkanlarına sahip Kırıkkale OSB'de yeni fabrikasını 2013 yılında devreye aldı. Sitede "Artan kapasite ile İhracata başlayan firma hızla gelişmiş 2017 yılında 8.640 m2’si kapalı toplam 10.360 m2 olan yeni fabrikasında faaliyetlerine başlamıştır" deniliyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VAR

Halka arza ilişkin açıklamada bulunan Bahadır Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır, “Halka arz ile birlikte kurumsal kimliğimizi daha da pekiştirecek, işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Artış gösterecek öz kaynaklarımız ile de yeni yatırımlarımızı finanse edecek, fırsatları değerlendirerek yeni projelerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atacağız” dedi.

NELER ÜRETİYOR?

Sektörün önde gelen şirketleri arasında yer aldıklarını belirten Bahadır Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır, "Kırıkkale OSB'de 8 bin 640 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin 351 metrekarelik fabrikamızda madeni yağ, aerosol sprey ve fren hidrolik sıvısı, antifriz, oto bakım ürünleri gibi özel ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden endüstri ve otomotiv sektörlerine yüksek kalitede 400'ün üzerinde ürün çeşidimiz ile madeni yağ ve kimyasal sağlıyoruz. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla madeni yağ üretim kapasitemizi 46.668 ton/yıl'a çıkardık. Bununla beraber devreye aldığımız 400 kWe/500kwp kurulu gücünde çatı üzeri güneş enerjisi santrali ile üretimde ihtiyacımız olan elektrik enerjisini kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Üretim hacmimiz, yatırımlarımız ve satış gelirlerimizle daima ileriyi hedefliyoruz" dedi.

“Sektördeki payımızı büyütmeye devam edeceğiz”

Büyüyen sektörün büyüyen oyuncusu olduklarını vurgulayan Serkan Bahadır, "Küresel madeni yağ pazar büyüklüğünün 2023 yılında 139,44 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Sektörün 2024 ile 2030 yılları arasında ise %3,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı ile büyümesi bekleniyor. Dünya aerosol ithalatı ise son 5 yıllık dönemde %15,3 oranında büyüme gösterdi. Ülkemizde aerosol ihracatı ise 2023 yılında geçen yıla göre %12,7 artışla 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bahadır Kimya olarak biz de her geçen yıl büyümemizi sürdürüyoruz. 2023 yılını 461 milyon 946 bin 330 TL hasılat ile kapatırken, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 5'lik bir artışla 93 milyon 313 bin 796 TL hasılat elde ettik. 2023 yılında toplam satışlarımızın içerisinde madeni yağların payı %43,78, aerosol spreylerin payı %31,52, fren hidrolik sıvısı, antifriz, oto bakım ürünleri gibi özel ürünlerimizin payı ise %24,70 oldu. Önümüzdeki dönemde de satış hacmimizi artırarak sektördeki payımızı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yeni yatırımları finanse edecek, fırsatları değerlendireceğiz”

Halka arza ilişkin açıklamalarda bulunan Serkan Bahadır, “Halka arz ile birlikte kurumsal kimliğimizi daha da pekiştirecek, işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Artış gösterecek öz kaynaklarımız ile de yeni yatırımlarımızı finanse edecek, fırsatları değerlendirerek yeni projelerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atacağız. Satış hacmimizi ve doğru orantılı olarak üretim miktarımızı sürekli artırıyoruz. Stok birim maliyetinin ülkemiz ve uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmesi nedeniyle de stoklu şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda halka arzdan elde edeceğimiz net gelirin %60-70’lik kısmını hammadde tedarikinde kullanmayı planlıyoruz. Bununla birlikte ürünlerimizin ambalajlarını üretmek için Kırıkkale OSB içerisinde tahsis süreci devam eden arsa üzerinde de yeni bir fabrika yatırımı düşünüyoruz. Ayrıca ekonominin ve piyasanın elverdiği koşullarda başta şirket alımı olmak üzere çıkabilecek diğer fırsatları da değerlendireceğiz” dedi.

