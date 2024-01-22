ARA
Bist 100
8045,06
0,6%
Bist 100
Dolar/TL
30,2483
0,1597%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9351
-0,1683%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0888
-0,0652%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1965,44
-0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine izin verdi.

22 Ocak 2024 | 16:32
Bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Saudi Iron and Steel Company ve Al Rajhi Steel Industries Company'nin ortak kontrolünün The Public Investment Fund (Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu) ve Mohammed Bin Abdulaziz Al Rajhi & Sons Investment Company tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Cornerstone Chemical Company LLC'nin tek kontrolünün Brigade Capital Management LP tarafından yönetilen fonlar ve hesaplar aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

Yeni bir hafif ticari araç, ürün ve yardımcı lojistik hizmetler geliştirilmesi, üretimi ve satışı için Volvo Business Services International AB ve Renault S.A.S. arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Tripenia Bilişim Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret AŞ'nin çoğunluk hisselerinin ve tek kontrolünün Ahmet Akyol tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Total Energies Marketing Services ve The Hydrogen Company tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Mercedes-Benz Group China Ltd. ve BMW Brilliance Automotive Ltd. tarafından bataryayla çalışan elektrikli araçlar için Çin'de kamuya açık şarj altyapısı ağı geliştirecek ve işletecek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

DSV A/S'nin iştiraki DSV Solutions Holding A/S ile Public Investment Fund'ın iştiraki NEOM Company arasında yeni kurulacak tam işlevsel bir ortak girişim üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi onaylandı.

Adevinta ASA'nın ortak kontrolünün Permira Holdings Limited ve Blackstone Inc.'in nihai olarak kontrol ettikleri belirli fonlar tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1965,44 -0,24%
  • ALTIN ONS 2021,17 -0,35%
  • BIST 100 8045,06 0,6%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,753 -0,369%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34385 0,05435%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,9975 -0,4638%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2483 0,1597%
  • EURO/DOLAR 1,0888 -0,0652%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9351 -0,1683%
  • STERLIN/DOLAR 1,27209 0,26602%
Günün En Çok Okunanları
Egzos muayene ücreti 2024 ne kadar?
DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu
DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
Bakanlık paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Bakanlık paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
GERİ
İLERİ
Egzos muayene ücreti 2024 ne kadar?
DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
Bakanlık paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüntülendi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL