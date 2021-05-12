Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, 30 şirketlik pazarda tüketimin dörtte birini karşıladıklarını belirterek, yurt dışı pazarında ise 27 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yatırımları ve sektör hakkında değerlendirmelerde bulunan Beypazarı Doğal Maden Suları Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “1957 yılında kurulan ve bugün 60 bin m² kapalı alana kurulu tesiste de, saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine sahibiz ve 6 milyar şişelik pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulunduran lider maden suyu şirketi konumundayız. Beypazarı Maden Suyu olarak 30 şirketlik pazar içerisinde tek başına tüketimin dörtte birini karşılamaktayız. Toplam 6 adet üretim hattımız vardır. Tam otomasyonlu ve dünyadaki en ileri maden suyu şişeleme teknolojisine sahip tesisimizde doğadan gelen maden suyunu, en hijyenik koşullarda şişeleyerek tüketicimizle buluşturuyoruz.” dedi.

Şu anda 27 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Ercan, “Başta Almanya, Fransa, Irak, Dubai, Arabistan, Avusturalya olmak üzere pek çok ülkeye ürünlerimizi göndermekteyiz. Maden suyu tüketimi yurt dışında daha fazla, insanlar su yerine mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar. Tabi yurt dışında yeteri kadar maden suyu kaynağı olmadığından ithal ediyorlar. Türkiye maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor” diye konuştu.

3 yılda 10 milyon euroluk yatırım yaptı

Son 3 yıl içerisinde 2 adet maden suyu dolum hattı kurduklarını dile getiren Ercan, “Bu üretim hatlarımız Alman menşeli olup her bir dolum hattımıza 5 milyon euro yatırım yaptık. 2020 yılı Nisan ayında devreye aldığımız yeni üretim hattımızla yüzde 30 oranında üretim kapasitemizi arttırdık.” dedi.

Ercan şöyle devam etti:

“Dolum hattı yatırımlarımızın yanı sıra fabrika sahamıza geliştirmek anlamında da yatırımlarımız sürekli bir faaliyet olarak devam etmektedir. Sektörümüz ile ilgili teknolojik yenileri yakından takip ediyoruz. Ürün portföyümüzü müşterilerden gelen talepler doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz, firmamıza hem fiziki olarak tesisler hem de insan kaynağı anlamında yatırım yapmaya devam ediyoruz. En büyük hedefimiz; daha çok ülkede, daha fazla pazar payına sahip olarak Türk maden suyuna herkesin ulaşmasını sağlamak. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zor. Tüm bu anlatılanlara nazaran söyleyebilirim ki, Beypazarı Maden Suları şu anda dünyanın bir çok ülkesine yaptığı ihracatlar ile global bir markadır. Tabii ki daha çok ülkede daha fazla pazar payı alarak Türk maden suyunun herkes tarafından kullanılmasına aracı olmak en büyük hedefimiz. Firmamız her sene büyümeye devam etmektedir. Bu büyüme gerçekleşirken kalitemizden asla taviz vermiyoruz. Her sene için hem kapasite hem de satış anlamında artış yapmayı planlıyoruz.”

“Madem suyu tüketiminde Avrupa’nın gerisindeyiz”

Madem suyu tüketimine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı

“Maden suyu tüketiminin Avrupa’nın çok gerisinde olsak da, her geçen gün toplumumuzun bilinçlenmesiyle madensuyu kullanım oranlarının da arttığı görülmektedir. Örneğin Almanya’da bir kişi yılda 85 litre, İspanya’da 77 litre, Belçika’da 90 litre maden suyu tüketirken bu rakam Türkiye’de 13 litre civarında kalmaktadır. Ancak bu rakam yıllar içerisinde artış göstermektedir. Türkiye’de 2010 yılında 1 kişi, bir yılda 6,4 litre maden suyu tüketiyorken; bu rakam 2021 yılında 13 litreye çıkmıştır. Yani son 10 yılda Türkiye’de kişi başı tüketim dünya ve Avrupa ortalamasının çok gerisinde olmasına rağmen kendi içinde iki katı yükselmiştir. Bu nedenle hem sade maden suyunda, hem de meyve aromalı maden suyunda her sene artan bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal bilincin artmasıyla bu rakamlar çok daha yüksek seviyeye çıkacaktır.”