Blockchain dünyasına Fexobit ile adım atıyor

Futurance bünyesinde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirdiği FEXO Token arzıyla dikkatleri üzerine çeken Fexobit, Türkiye’nin öncü şirketlerini blockchain ve Web3 dünyasına taşıyor. Fexobit borsası ile Türkiye’nin gastronomi alanındaki en yenilikçi grupları arasında yer alan Gen Group arasında yapılan iş birliğiyle geliştirilecek GEN Token projesi, Türkiye’de müşteri deneyimi alanına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Kendi alanında, bugüne kadar Türkiye’de geliştirilmiş en kapsamlı token projelerinden biri olmaya hazırlanan GEN Token, 15 Ocakta Fexobit üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Alper Karavar ve Gürol Yığar’ın ortaklığında kurulan Gen Group; yeme-içme, turizm, tekstil, sanat ve teknoloji gibi farklı alanlardaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Gen Group; İstanbul’un en popüler mekânlarından Olden 1772, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk hamam eseri ‘Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nın ihtişamı ve büyüsünü taşıyan Olden 1545, tarihi yarımada manzarası ve özel menüsüyle Mesai Karaköy, şık konsepti ve İtalyan stiliyle hazırlanan özenle seçilmiş kahve çekirdekleriyle yepyeni bir kahve deneyimi sunan Genova 1050, mimari yapısı, dekorasyonu ve hizmet kalitesi ile ayrıcalıklı konaklama deneyimi sunan Voger Alaçatı otelleri, sanatsal dekor markası Checkmate Art, üst segment tekstil markası Checkmate Moda olmak üzere farklı markaları bünyesinde barındırıyor.

Müşteri Deneyiminde Yeni Dönem

Müşteri deneyimi alanında birçok yeniliği bünyesinde barındıracak GEN Token projesi, Gen Group’a ait tüm restoran ve otellerde yatırımcılarına özel ayrıcalıklar sunacak. İstanbul’daki yeme & içme dünyasının en popüler mekanları arasında yer alan Olden 1772 ve Olden 1545’in de aralarında bulunduğu tüm Gen Group restoranlarında rezervasyon önceliği, masa garantisi, ücretsiz yemek fırsatı, masa rezervasyonu süre uzatım şansı, ayrıcalıklı ikramlar, Gen Group otellerinde ücretsiz konaklama ve shuttle hizmeti gibi birçok özelliğe sahip olacak GEN Token, aynı zamanda deflasyonist ekonomik altyapısıyla da kripto para yatırımcılarına önemli avantajlar sunacak.

Ayrıca GEN Token yatırımcıları, Gen Group bünyesindeki tüm restoran ve otellerde yapacakları harcamalar karşılığında airdrop imkanına sahip olurken, Gen Group da işletme gelirlerine bağlı olarak yapacağı yakımlarla (buyback & burn) GEN Token ekosistemini destekleyecek.

Gen Group Gen Token ile Müşterilerine Ayrıcalıklı Sürprizler Sunmaya Hazırlanıyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gen Group ortaklarından Gürol Yığar “Hikayesi olan mekanlarda yeni hikayeler yazmak ve sektörde yepyeni vizyonlar ortaya koymak üzere çıktığımız yolculuğumuzda tüm markalarımız ile başarımızı ortaya koyduk. İstanbul yeme içme hayatının en çok konuşulan mekanlarını hayata geçirdik. Gastronomi ve turizm dünyasına yeni ve vizyoner değerler kattık. Kısa zamanda 100 binlerce kişiyi mekanlarımızda ağırladık. Şimdi de GEN Token ile sektöre yeni bir vizyon katmaya, restoranlarımızı tercih eden misafirlerimize yeni bir deneyim ve ayrıcalık yaşatmaya hazırlanıyoruz. ‘Geçmişin İlhamı ile Geleceğin hayali’ mottomuzda ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde tarihi yapıları renove ederek geçmişe olan saygımızı, GEN Token atağı ile de geleceğe olan inancımızı, teknoloji ve güncel trendler yaratma vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. İş birlikleri ve verdikleri destek için Futurance ve Fexobit’e teşekkür ederiz” dedi.

Şirketlerin Blockchaın Yolculuğuna Büyük Katkı Sunacak

Futurance Yönetim Kurulu Üyesi Onur Altan Tan ise, Aralık 2023’te gerçekleştirdikleri FEXO Token arzının ardından, ilk şirket iş birliklerini GEN Group gibi Türkiye’nin kendi alanında öncü gruplarından biriyle hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Futurance ve Gen Group kendi alanlarında öncü olmayı, yenilikçiliği pusula kabul etmiş iki şirket. Bu iki şirketin iş birliğinde, Türkiye’nin bugüne kadarki en kapsamlı token projelerinden birini hayata geçirmek için uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Gen Group müşterilerine, GEN Token yatırımcılarına birçok alanda fayda sağlayacak bu projemizin, Türkiye’de şirketlerin blockchain yolculuğuna da büyük bir katkı sunacağına inanıyoruz. FEXO Token için yarattığımız ve tüm kripto para sektöründe büyük ses getiren arz ve token ekonomisi yapılanmalarımızın benzerini GEN Token’a da taşıyarak, yatırımcı güvenini, şeffaflığı, deflasyonu odağına alan bir projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu süreçte güçlü vizyonlarıyla bizimle birlikte olmayı tercih eden, başta Alper Karavar ve Gürol Yığar olmak üzere tüm Gen Group ailesine de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Oransal Eşit Dağıtım Modeliyle Gerçekleştirilecek

Fexobit’in Türk kripto para sektörüyle tanıştırdığı oransal eşit dağıtım modelini benimseyecek token arzı, kilitli ve kilitsiz olmak üzere iki farklı fazda gerçekleştirilecek. Arz kapsamında, kilitli GEN Token’ın fiyatı 0,006 USDT, kilitsiz GEN Token’ın fiyatı ise 0,007 USDT olacak. Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan listeleme anında ise, projenin başlangıç piyasa değeri 281.400 dolar olacak.