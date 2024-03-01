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Borusan 2026'ya kadar 63 milyar lira yatırım yapmayı hedefliyor

Borusan Grubu, 2023'ü 182 milyar lira ciro ile kapatarak, 2026'ya kadar 63 milyar lira yatırım yapmayı hedefliyor.

01 Mart 2024 | 14:33
Borusan 2026'ya kadar 63 milyar lira yatırım yapmayı hedefliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstikbal Ticaret ile temelleri atılan Borusan Grubu, 3 kıta ve 11 ülkede 5 ana faaliyet alanında 14 binden fazla çalışanı ile 80 yıldır Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor.

Geçen yılı 182 milyar lira ciro ile kapatan Borusan, 2026'ya kadar 63 milyar lira yatırım yapmayı hedefliyor. Geçen yıl güçlü bir büyüme elde eden Borusan, 2023'ü yüzde 73 büyüme ile 182 milyar lira ciroyla kapattı. 2023'ün en önemli adımlarından biri enerji alanında gerçekleşirken elektrikli şarj istasyonları kurma odağında önemli iş birliklerine imza atıldı.

Bununla birlikte Saros RES tesisi hibrit tesis haline getirilerek 94 MW'lık GES yatırım süreci başladı. Boru iş kolunda ABD’deki Berg Pipe’ı 162 milyon dolara satın alınırken, boru şirketinin ortağı olan Salzgitter Mannesmann GmbH'nin yüzde 16,9'luk hissesi de satın alınarak pay yüzde 100'e çıkarıldı.

2026'ya kadar 63 milyar lira yatırım yapılacak

2024 yılında da fırsatları ve riskleri iyi yöneterek kurumu ileriye taşıyacak hacimsel büyümeye ve sürdürülebilir kar artışını sağlayabilmeye odaklanan Borusan, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı pazarlarında üretim, makine ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik ve enerji sektörlerinde istikrarlı büyümesini sürdürecek.

Gelecek dönem için grup stratejisini 3 ana başlıkla belirleyen Borusan, temel işleri dönüştürüp geliştirme, yakın alanlarda büyüme ve yeni alanlara girmeye odaklanırken tüm bu başlıklarda yeteneği, dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği kaldıraç olarak kullanacak. 2026'ya kadar 63 milyar lira tutarında bir yatırım planı bulunan Borusan, üretime 31,2 milyar lira, otomotive 10,9 milyar lira, enerji sektörüne 9,5 milyar lira, makine ve güç sistemlerine 6,1 milyar lira, lojistik sektörüne 5,3 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor.

Sürdürülebilirlik iş süreçlerine entegre ediliyor

Faaliyet gösterdiği alanlardaki başarılı çalışmalarının yanında sürdürülebilirlik konusunu iklim, insan ve inovasyon başlıklarında kapsayıcı bir şekilde ele alan Borusan, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ediyor.

Bu odakta Borusan, iklim odağında 2030'a kadar karbon emisyonlarını azaltmayı ve düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçmeyi önceliklendiriyor.

Borusan'ın 2021'den bugüne toplam kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonları yüzde 13 azalırken riskleri etkin şekilde yönetmek ve fırsatları yakalamak için CBAM gibi karbon fiyatlandırma mekanizmalarına hazırlık seviyesini artırma yönünde adımlar atılıyor.

Su geri kazanım oranlarını artırmak ve su kaynaklarını koruyacak projeler geliştirmek, doğal kaynakları korumak için döngüsel ekonomi yaklaşımını benimsemek ve atıkları azaltarak geri dönüşüme katılmalarını sağlamak ana hedefler arasında.

İnovasyon ile değer yaratma konusunda döngüsel ve karbonsuz iş ve hizmet modelleri geliştirme, girişimcilik ekosistemi iş birlikleri ile sosyal ve çevresel fayda sağlanması amaçlanıyor.

"Daha yeni başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Borusan Grup Üst yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, insanı merkeze alan ve insan sayesinde başarıya inanan yaklaşımlarıyla farklı faaliyet alanlarında uzun süredir önemli işlere imza atıklarını belirtti.

Kafadar, bu istikrarı sağlamanın büyük çaba gerektirdiğine dikkati çekerek, "Borusan Grubu olarak 200 yıllık kurum olma hedefimize ilerlerken iş yapış biçimlerimizi değiştirdiğimiz, işleri dönüştürdüğümüz, yeni yatırımlarla büyüdüğümüz bir dönemdeyiz. 80 yıllık köklü kurum kültürümüzle, geçmişten ve bugünden aldığımız ilhamla cesaretle harekete geçiyoruz. 80 yıl uzun bir süre gibi görünse de daha fazlasını yapmak için enerjimiz ve motivasyonumuz var. Bu nedenle 'Daha yeni başladık' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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