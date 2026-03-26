BSH'den 2025’te 15 milyar Euro ciro

BSH Ev Aletleri Grubu, 2025 yılı sonuçlarını Münih’te düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaştı. Avrupa’nın en büyük ev aletleri üreticisi olan BSH, 2024’e kıyasla Kuzey Amerika, Avrupa ve Gelişen Pazarlar bölgelerinde satış büyümesi kaydetti. 2025 mali yılında 15 milyar Euro ciro elde edilirken, grubun CEO’su Dr. Matthias Metz bu sonuçların önemini şu sözlerle vurguladı: “Zor bir yılı başarıyla geride bıraktık. Pek çok zorlukla karşılaştığımız bir dönemde, geleceğe yönelik yol haritamızın doğru olduğunu bir kez daha gördük.”

Güçlü marka portföyü, net stratejik kararlar, odaklı yatırımlar ve piyasa ihtiyaçlarına uygun ürün portföyü sayesinde şirket, kilit bölgelerdeki konumunu güçlendirmeyi ve yeni büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi başardı.

BSH, Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde büyümesini sürdürüyor

Güney Doğu Asya, Orta Asya, Ukrayna, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika’yı kapsayan, Türkiye merkezli Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde %2,3’lük bir satış büyümesi elde edildi. Yerel para birimi bazında ise büyüme %24 olarak gerçekleşti. Kahire’de hayata geçirilen yeni bölgesel üretim tesisi de bu büyümeyi destekleyen önemli adımlardan biri oldu. Hindistan, büyüklüğünü ve stratejik önemini daha iyi yansıtmak amacıyla 2026’dan itibaren bağımsız bir bölge olarak yapılandırılacak.

AR-GE’ye 847 milyon, dijitalleşmeye 463 milyon Euro yatırım

BSH, 2025 yılında hedefli inovasyonlarla tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştıran ve somut fayda sağlayan çözümler geliştirmeye devam etti. Araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar, tüketici odaklılığı güçlendirdi ve ürünlerin pazara daha hızlı sunulmasını sağladı. 2025 mali yılında araştırma ve geliştirme harcamaları 847 milyon Euro’ya ulaştı. Bu rakam toplam cironun %5,6’sına karşılık geliyor. CFO Dr. Thorsten Lücke, “Pazardaki lider yenilikler, araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar sayesinde ortaya çıkıyor ve BSH’nin büyümesini destekleyen itici güçlerden biri olmaya devam ediyor” dedi.

BSH ayrıca dijitalleşme, yapay zekâ, IT altyapısı güvenliği, müşteri hizmetleri, pazar varlığı ve satış alanlarında yatırımlarını sürdürdü. Bu kapsamda 463 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirildi; bu da cironun %3,1’ine denk geliyor.

Seçkin tüketiciler için güçlü yenilikler

2025 yılında piyasaya sunulan yeni ürünler ve yapay zekâ destekli teknolojiler, BSH’nin inovasyon stratejisinin önemli bir parçası oldu. Bu kapsamda mutfağa entegre edilen dünyanın ilk ankastre süpürge ve paspas robotu ile tam buharlı pişirme fonksiyonuna sahip dünyanın ilk buhar çekmecesi öne çıkan yenilikler arasında yer aldı.

Tüketici ürünleri kategorisinde özellikle yer temizleme cihazları, mutfak robotları ve tam otomatik kahve makineleri ön plana çıktı. BSH ayrıca Bosch Air Fryer’lar ve Bosch Spotless süpürge ve paspas robotları ile yeni ürün segmentlerine giriş yaptı.

Bağlantılı ve yapay zekâ destekli çözümler de BSH’nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde ev aletleri, yalnızca birer cihaz olmaktan çıkarak kullanıcıların günlük hayatında akıllı yardımcılar haline geliyor.

2026 yılına ilişkin beklentiler

Gelecek döneme ilişkin BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, “2026 yılında pazarlarda belirgin bir toparlanma öngörmüyoruz. Ancak zorlu koşullarda dahi kendimizi kanıtlayacak sağlam temellere sahibiz. Yaklaşımımız net: dayanıklılığımızı güçlendirmek ve geleceğe yatırım yapmak. 2025’te bunu hayata geçirdik, 2026’da da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz, net kararlarla ve yol haritamızı istikrarlı biçimde uygulayarak pazarları şekillendirmek” dedi.

BSH Türkiye 30. Yılını kutladı

2025’te 30. Yılını kutlayan BSH Türkiye’nin CEO’su Alper Şengül, konuyla ilgili olarak “2025 bizim için özel bir dönüm noktasını ifade ediyor. Ülkemizde 30. yılımızı doldururken 100 milyonuncu ürünümüze de imza atmanın gururunu yaşadık. Bu önemli kilometre taşı; sürdürülebilir büyüme, ortak başarı ve büyük bir adanmışlıkla geçen 30 yılın güçlü bir izdüşümü oldu” dedi. Şengül, 1995–2024 yılları arasında BSH Türkiye’nin 45 milyar ABD doları GSYH katkısı, 60.000 kişilik istihdam etkisi ve şirketin sürdürülebilir değer yaratma taahhüdünü pekiştiren karbon-nötr üretim uygulamaları ile öne çıktığını ifade etti.

