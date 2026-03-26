Ses sistemi bulundurma cezası kalktı mı? Ses sistemi cezası son durum

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7574 sayılı yeni düzenleme, araç içi ses sistemleri ve trafik kuralları konusunda suistimalleri engellemek adına oldukça katı yaptırımlar getirmiş durumda. Özellikle sonradan eklenen donanımlar ile orijinal sistemler arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyuyor.
Ses Sistemi ve Müzik Cezaları (Güncel)
Yeni kanunla birlikte cezalar hem miktar olarak artırıldı hem de cihazın sadece "açık" olması değil, araçta "bulunması" bile yaptırım gerekçesi haline getirildi:
Yüksek Sesle Müzik Dinlemek (Orijinal Sistem Dahil): Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemenin cezası 3.000 TL’dir.
Standart Dışı Donanım (Amfi, Dev Hoparlör vb.): Araca sonradan eklenen ve yönetmeliğe aykırı olan sistemlerin tespiti halinde 21.000 TL para cezası uygulanır.
Trafikten Men: Bu cihazların bulunduğu araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilir ve tekrar trafiğe çıkabilmesi için sistemin tamamen sökülmesi şart koşulur.
İndirim Avantajı: Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılan ödemelerde %25 erken ödeme indirimi hakkı devam etmektedir.
Tekerrür Halinde Ağırlaşan Yaptırımlar
Aynı ihlalin bir yıl içinde 3 veya daha fazla kez tekrarlanması durumunda sistem artık sadece para cezasıyla yetinmiyor:
Her seferinde 21.000 TL bandında para cezası kesilmeye devam eder.
Sürücünün ehliyetine her seferinde 30 gün süreyle el konulur.
Dezenformasyon ve "Yapay Zeka" Uyarısı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada etkileşim almak uğruna yayılan asılsız iddialara karşı ciddi bir savaş başlatmış durumda. Özellikle şu konularda yayılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanıyor:
"Araç içi telefon tutacağı veya kokusu asmak yasak" gibi asılsız iddialar.
"Araçta makyaj yapana ceza" gibi korku odaklı dezenformasyon içerikleri.
Yapay zeka ile oluşturulmuş sahte ceza makbuzları veya görüntüler.
Önemli Not: Aracınızın orijinal (OEM) multimedya ekranı ve fabrikasyon çıkışlı ses sistemi, ne kadar güçlü olursa olsun bu 21.000 TL'lik "standart dışı donanım" kapsamına girmez. Ancak bu orijinal sistemle çevreyi rahatsız edecek kadar yüksek ses açılması durumunda 3.000 TL'lik idari para cezası uygulanabilir.