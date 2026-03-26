Ses sistemi bulundurma cezası kalktı mı? Ses sistemi cezası son durum

Ses Sistemi ve Müzik Cezaları (Güncel)

Yeni kanunla birlikte cezalar hem miktar olarak artırıldı hem de cihazın sadece "açık" olması değil, araçta "bulunması" bile yaptırım gerekçesi haline getirildi:

Yüksek Sesle Müzik Dinlemek (Orijinal Sistem Dahil): Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemenin cezası 3.000 TL’dir.

Standart Dışı Donanım (Amfi, Dev Hoparlör vb.): Araca sonradan eklenen ve yönetmeliğe aykırı olan sistemlerin tespiti halinde 21.000 TL para cezası uygulanır.

Trafikten Men: Bu cihazların bulunduğu araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilir ve tekrar trafiğe çıkabilmesi için sistemin tamamen sökülmesi şart koşulur.

İndirim Avantajı: Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılan ödemelerde %25 erken ödeme indirimi hakkı devam etmektedir.