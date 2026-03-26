YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 TYT, AYT ve YDT sınav takvimi

2026 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hızlanırken, ÖSYM’nin ilan ettiği takvimle birlikte sınav maratonunun durakları netleşti. Milyonlarca adayın ter dökeceği bu kritik hafta sonu, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ana oturumdan oluşacak.
Sınav yerlerini gösteren Sınav Giriş Belgeleri henüz erişime açılmadı.
Erişim Tarihi: ÖSYM teamüllerine göre belgeler, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta (7-10 gün) önce, yani Haziran ayının ikinci haftasında erişime açılacaktır.
Nereden Alınır? Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden belgelerinin çıktısını alabilecekler.
2026 YKS Sınav ve Süre Çizelgesi
|Oturum
|Sınav Tarihi
|Başlama Saati
|Sınav Süresi
|TYT (Temel Yeterlilik Testi)
|20 Haziran Cumartesi
|10.15
|165 Dakika
|AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
|21 Haziran Pazar
|10.15
|180 Dakika
|YDT (Yabancı Dil Testi)
|21 Haziran Pazar
|15.45
|120 Dakika
Adaylar İçin Kritik Hatırlatmalar
15 Dakika Kuralı: Sabah oturumları (TYT ve AYT) için saat 10.00'dan, öğleden sonraki YDT oturumu için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacaktır. Bu süreden sonra gelen adaylar, sınav salonlarına kesinlikle alınmaz.
Fotoğraflı Kimlik Şartı: Sınav günü yanınızda sınav giriş belgesinin yanı sıra mutlaka güncel fotoğraflı ve geçerli bir kimlik kartı (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaport) bulundurmanız zorunludur.