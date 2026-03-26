23 nisan tatil mi, hangi gün? 23 Nisan'da okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince tam gün resmi tatildir.
Okullar ve Üniversiteler Tatil mi?
İlkokul, Ortaokul ve Liseler: Tüm kademelerdeki okullar 23 Nisan Perşembe günü tatildir. Okullarda sadece resmi bayram kutlama törenleri düzenlenir, eğitim öğretime ara verilir.
Üniversiteler: Yükseköğretim kurumlarında da 23 Nisan günü tatil uygulaması geçerlidir ve ders yapılmaz.
Kamu Kurumları ve İş Dünyası
Resmi Daireler: Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri ve muhtarlıklar gibi tüm kamu kurumları tam gün kapalı olacaktır.
Bankalar ve Borsa: Bankalar ve Borsa İstanbul (BIST) işlem görmeyecek, noterler ise nöbetçi noter sistemi üzerinden hizmet verebilecektir.
Özel Sektör: Özel sektör çalışanları için de 23 Nisan resmi tatildir. Ancak işin niteliği gereği çalışması gereken personelin, yasal çerçevede ek mesai ücreti alma hakkı bulunmaktadır.
22 Nisan Yarım Gün mü?
Resmi mevzuata göre 22 Nisan Çarşamba günü için herhangi bir yarım gün veya resmi tatil uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları ve okullar 22 Nisan'da normal mesai ve eğitim düzenine devam edecektir.
4 Günlük Tatil Fırsatı
23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, özellikle yıllık izin kullanma imkanı olanlar için stratejik bir fırsat sunuyor:
24 Nisan Cuma günü için 1 gün izin alan çalışanlar, tatili hafta sonu ile birleştirerek toplamda 4 günlük kesintisiz bir mola yaratabilirler.