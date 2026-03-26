23 nisan tatil mi, hangi gün? 23 Nisan'da okullar tatil mi?

22 Nisan Yarım Gün mü?

Resmi mevzuata göre 22 Nisan Çarşamba günü için herhangi bir yarım gün veya resmi tatil uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları ve okullar 22 Nisan'da normal mesai ve eğitim düzenine devam edecektir.

4 Günlük Tatil Fırsatı

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, özellikle yıllık izin kullanma imkanı olanlar için stratejik bir fırsat sunuyor:

24 Nisan Cuma günü için 1 gün izin alan çalışanlar, tatili hafta sonu ile birleştirerek toplamda 4 günlük kesintisiz bir mola yaratabilirler.