Akbank üst yönetimine 3 yeni kadın üye

Akbank, 2027 yıl sonuna kadar Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranını en az %30 seviyesine taşıma yönündeki hedefini erken dönemde yerine getirmenin ötesinde %40 oranına ulaşarak taahhüdünü de aşmış oldu.

Kurumsal yönetim anlayışını çeşitlilik, kapsayıcılık ve liyakat temelinde güçlendiren Akbank, bu adımıyla Türkiye’de öncü olduğu gibi, küresel ölçekte de kadın temsili konusunda en ileri uygulamalara sahip finans kurumları arasında yer alma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Akbank Yönetim Kurulu’na katılan yeni kadın üyeler: Serra Akçaoğlu, Tülin Erdem ve Zeynep Uras oldu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları paylaştı: “Akbank için güçlü yönetim, farklı bakış açılarıyla kurulur. Bu nedenle, kadınların yönetimde eşit ve güçlü şekilde temsil edildiği bir liderlik anlayışını benimsiyoruz. Yönetim Kurulumuza katılan üç yeni kadın üyemizle vites artırıyor, bankamızın karar alma kapasitesini bir üst seviyeye taşıyoruz. Yeni Yönetim Kurulu atamalarımızla birlikte hem nitelikli liderleri bankamıza katmaktan hem de kadın Yönetim Kurulu oranında küresel standartların ötesinde konumlanmaktan çok mutluyuz. Yönetim Kurulumuza güç katan yeni üyelerimizi kutluyor, birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz.”

Serra Akçaoğlu:

Uluslararası bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Serra Akçaoğlu, Ocak 2020 – Eylül 2025 döneminde Citigroup Londra’da Kurumsal ve Ticari Bankacılık kapsamında yabancı sermayeli firmaların iştiraklerinden sorumlu Bölge Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Akçaoğlu Londra’da mukim Yabancı Sermayeli Firmalar Kuruluşu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Citigroup’u temsil etmiştir. Aralık 2019’a kadar Citibank A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Akçaoğlu, aynı zamanda Citi’nin EMEA bölgesinde fiziksel varlığı bulunmayan 60 ülkedeki kurumsal bankacılık faaliyetlerinden de sorumlu olmuştur. Daha önce Citibank A.Ş.’de Bireysel ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yapan Akçaoğlu, Londra merkezli Global Transaction Services bünyesinde EMEA Dış Ticaret Ürünleri Bölge Başkanı olarak çalışmış; 2005–2007 yılları arasında yürüttüğü bu görev kapsamında EMEA bölgesinde 50 ülkede ticaret finansmanı, bölgesel ürün stratejisi, yeni ürün geliştirme ve ürün konumlandırma süreçlerini yönetmiştir. Citi’ye 2000 yılında katılan Akçaoğlu, öncesinde Manufacturers Hanover Bank, Chemical Bank ve Koçbank’ta çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. Akçaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü mezunudur.

Tülin Erdem:

Lisans ve yüksek lisans derecelerini iktisat, doktora derecesini ise işletme alanında tamamlayan Tülin Erdem, 30 yılı aşkın süredir işletme fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik kariyeri boyunca daimi profesör (tenured), kürsü başkanı (endowed chair) ve profesör unvanlarıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Karar alma süreçleri (finansal karar alma dahil), belirsizlik ve risk altında karar alma konularında çalışmaları bulunmaktadır. Tülin Erdem, UC Berkeley ve New York University bünyesinde Pazarlama Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuş; Berkeley’de ayrıca Akademik İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. ABD’de mahkemelerde çok sayıda davada bilirkişi olarak görev alan Erdem; tüketicinin korunması, fikri mülkiyet hakları, rekabet hukuku, marka hakkı ihlalleri, yanıltıcı reklam ve satış uygulamaları ile itibar zararı gibi alanlarda mahkemelere uzman raporları sunmuş ve duruşmalara katılmıştır. Bu kapsamda Apple–Samsung gibi küresel şirketleri ilgilendiren yüksek profilli davalarda, ayrıca Google ve Amazon gibi teknoloji şirketlerini kapsayan gizlilik davalarında görev almıştır. Bunun yanı sıra Federal Trade Commission (FTC) ve Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) gibi ABD kamu kurumlarına tüketicinin korunması, gizlilik ve tüketici finansmanı konularında raporlar sunmuştur. 2014–2017 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yapmıştır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlayan Erdem, yüksek lisans ve doktora yeterliliği (ABD) çalışmalarını iktisat alanında Alberta Üniversite’sinde tamamlamış; doktora derecesini ise aynı üniversiteden işletme alanında almıştır.

Zeynep Uras:

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Zeynep Uras, 1986 yılında PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde kariyerine başlamıştır. 1997 yılında PwC global ağı kapsamında şirket ortaklığına (Partner) kabul edilen Uras, Haziran 2024 itibarıyla PwC'deki görevinden emekli olmuştur. PwC bünyesinde 38 yıla yayılan kariyeri boyunca Türkiye’de ve global organizasyonda liderlik görevleri üstlenmiştir. 1996 yılında PwC Londra Ofisi Bankacılık Bölümü’nde görev yapmış; 2001 yılına kadar PwC Azerbaycan Ofisi Bankacılık Bölümü sorumluluğunu yürütmüştür. 2001–2012 yılları arasında PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Liderliği görevini üstlenen Uras, bu dönemde PwC Türkiye Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2013–2020 yılları arasında PwC Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü ile Müşteri ve Endüstri Grupları Liderliği görevini üstlenmiş; ayrıca PwC Europe Industry Groups Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Kariyeri boyunca finansal hizmetler ve bankacılık sektörü başta olmak üzere denetim, özel amaçlı incelemeler, satın alma ve halka arz projelerinde görev almış, önde gelen finansal kuruluşlara hizmet verilen denetim ve danışmanlık projelerine liderlik etmiştir. Görevleri sırasında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilişkilerin yönetiminde aktif rol üstlenen Uras, muhasebe ve denetim standartları, finansal risk yönetimi, halka arz süreçleri ile bilgi sistemleri denetimi alanlarında deneyim sahibidir.